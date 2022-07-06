Hogyan gondoskodjunk jobban magunkról?

Törődés önmagaddal minden helyzetben
Coaching
Legalább 99 problémával küzdesz, azonban ennek az útmutatónak köszönhetően nem fogják hátráltatni a fejlődésed.
- Az önmagaddal való törődés nem csak hétvégi szórakozás. Rendszeres fizikai-érzelmi-szellemi törődést jelent.
- A tevékenységeket az aktuális igényekhez kell igazítani. Lehet, hogy egy kemény edzés megnyugtatóbb, mint egy masszázs.
- Egy hálalista vezetése és más, szakértőktől származó tippek segíthetnek leküzdeni az érzelmi akadályokat, hogy kívül-belül jól érezd magad.
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Amikor az „önmagaddal való törődés” szóba kerül, akkor „habfürdőre és paplantengerbe bújva mozimaratonozásra” gondolsz? Ha igen, akkor nem feltétlenül tévedsz, de lehet, hogy kimarad a lényeg. „Az önmagaddal való törődés egy mindennapi, konzisztens, alapvető módja annak, hogy foglalkozz magaddal, beleértve a fizikai, érzelmi és mentális egészségi állapotodat is, hogy a lehető legjobb formában maradj” – mondja dr. Theresa Melito-Conners, a téma massachusettsi szakértője, oktatási tanácsadó és író. Ha minden szempontból csúcsformában vagy, jobban túl tudsz lendülni az élet kisebb-nagyobb akadályain.
Az önmagaddal való törődés nem csak a kényeztetésről szól. Jelenthet valami olyan kellemetlen dolgot is, ami végeredményben jót tesz neked (például, hogy elmész a fogorvoshoz), vagy azt is, hogy pontosan azt adod magadnak, amire az adott helyzetben szükséged van (például egy ebédszünet), mondja Ellen Bard, a Brit Pszichológiai Társaság docense és a This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care című könyv szerzője. Bárhogy is, jobban újra tudsz töltődni, és a lehető legjobbat hozhatod ki magadból a munkádban, az edzésben és a kapcsolataidban, mondja Bard. És ahelyett, hogy arra pazarolnád az időd és az energiád, hogy erőlteted a relaxálást, megadhatod magadnak azokat a belső erőforrásokat, amelyekkel megoldhatod azokat a problémákat, amelyeket épp próbálsz nem túlagyalni. Olyan ez, mint amikor a helyére teszed a kirakós hiányzó darabját ahelyett, hogy egy rakás össze nem illő darabkát illesztenél össze abban bízva, hogy hátha kijön majd valami kép belőle.
Ahhoz, hogy hatékonyan tudj törődni magaddal, alaposan ismerned kell önmagad, mondja Bard. „Ami az egyik embernél működik, a másiknál lehet, hogy nem fog, és amire az egyik pillanatban szükségünk van, lehet, hogy nem fog beválni egy másikban – mondja. – Az önmagaddal való törődés azt jelenti, hogy mélyebb szinten lépsz kapcsolatba önmagaddal, és hallgatsz arra, amire a szívednek, elmédnek és testednek szüksége van.”
Fontos ezért, hogy az ilyen tevékenységeidet az aktuális igényeidhez igazítsd. Csináld jól, és máris eléred céljaid. Próbáld ki ezt a szakértői tanácsok alapján írt útmutatót!
1. Amikor túl sok dolog jön össze egyszerre: iktass be egy intenzív edzést!
Egy nyugtató masszázs látszólag jó megoldás, amikor egy kicsit ki akarsz kapcsolni. De ha fejben folyton a teendőiden rágódsz, miközben a masszőr a hátad gyúrja, akkor a masszázs után csak még leterheltebbnek érzed majd magad, mondja Melito-Conners.
Ezért inkább próbálkozz egy olyan edzéssel, amelyről tudod, hogy feltölt, és le tudod vele vezetni a stresszt, mondja Melito-Conners. Ez lehet egy ötperces táncbuli, egy nehéz erőemelő edzés, a háztömb körül sprintelés, vagy egy intenzív jógaedzés. A tested mindössze pár percnyi megmozgatása és a pulzusod felgyorsítása máris megnövelheti annyira az energiaszinted, hogy készen állj az adott projekt vagy probléma megoldására, mondja Melito-Conners. Emellett a kutatás rámutat, hogy bármilyen jellegű testmozgás növelheti az önbecsülést. Az energia és az önbizalom hatásos kombó, ha el kell intéznünk valamit, és haladást szeretnénk elérni.
2. Ha alvásproblémáid vannak, végy egy fürdőt!
A stressz és az álmatlanság kéz a kézben járnak (nahát), de ha szunyókálsz egyet – klasszikus stratégia, hogy törődj magaddal, ha fáradt vagy –, az szabotálhatja az éjszakai alvásod. Ha napközben alszol, az kibillentheti a tested biológiai óráját, tovább rontva az esélyét, hogy éjjel el tudj aludni, mondja dr. Rebecca Leslie atlantai okleveles szakpszichológus.
Akkor mi a teendő? Egy forró fürdő. Ha lefekvés előtt néhány órával elmerülünk egy kád vízben, az segíthet gyorsabban elaludni, és minőségibb lesz az alvásunk, derül ki egy, a Sleep Medicine Reviews című szaklapban megjelent tanulmányból. A kádfürdő stimulálja a test hőszabályozó rendszerét, ez segít a test maghőmérsékletének csökkentésében, ami gyorsabb elalvást eredményezhet. „A kádban fekvés emellett le is nyugtat, és segít megfelelő elmeállapotba kerülni az alváshoz, mivel mozdulatlan vagy, elcsendesedtél és ellazultál már az ágyba kerülés előtt.”
3. Amikor szorongsz: hívj fel egy barátot!
A nyughatatlan elméd kikapcsolására nem az a legjobb módszer, ha felveszel egy köntöst, és egy pohár bort kortyolgatsz vagy meccset nézel a tévében, mert a gondolatok valószínűleg továbbra is csak kavarogni fognak a fejedben. Egy barát felhívása felemelőbb és józanítóbb élmény lehet.
„A szorongás általában egy jövőbeli dolog miatti aggódást jelent – mondja Bard. – Ha beszélünk erről egy baráttal, kapunk egy másik nézőpontot, és megkérjük, hogy segítsen egy terv kiötlésében, az nagyobb eséllyel adja meg irányítás érzését.” Emellett jóleső a tudat, hogy támogatnak minket, teszi hozzá a szakértő. Még ha a barátunk nem is segít a probléma megoldásában, néha már az is elég, hogy tudjuk, van kire számítani.
4. Amikor egyenesen dühös vagy: próbálj meditálni és/vagy mélyeket lélegezni
Ha felgyűlik benned a méreg, nem tudod lefedni egy maszkkal. „Egy gyors meditáció, akár ötpercnyi is, vagy mélylélegzési gyakorlatok, segíthetnek lenyugtatni az idegrendszered, megtisztítani az elméd és helyreállítani az egyensúlyt – mondja Melito-Conners. – Amikor csak lehetőség van rá, próbáld meghatározni, hogy mi váltotta ki benned az ingerültséget.” Ez segíthet a helyzetre éretten és racionálisan reagálni, vagy pedig elengedni és továbblépni (gyakran ez a jobb megoldás).
Túl mérges vagy ahhoz, hogy lazíts? Mindannyian voltunk már így, éreztük már így magunkat. „Ha túlságosan fel vagy spannolva, akkor mozgasd meg a tested. Sétálj, hallgasd meg a kedvenc számod, vagy táncolj és énekelj, hogy változtass a hangulatodon” – mondja Melito-Conners. Ezt követően megpróbálkozhatsz a meditációval vagy a légzőgyakorlattal, hogy még jobban lenyugodhass, vagy csak élvezd a boldogabbik önmagad.
5. Amikor letört vagy: készíts hálalistát!
„Sok nagyszerű kutatás mutatott rá, hogy azok, akik rendszeresen hálalistákat készítenek, jobban meg vannak elégedve az életükkel, és nagyobb az önbecsülésük” – mondja Leslie. Ami azt illeti, az efféle hálalisták rendszeres elkészítése nem feltétlenül jelenti azt, hogy órákra le kell ülnünk naplót írni. „Talán rá tudunk szánni pár percet mindennap, hogy két-három dolgot leírjunk, amiért hálásak vagyunk, vagy vezessünk egy listát a Google Dokumentumokban, vagy készítsünk egy jegyzetet a telefonunkban – mondja Melito-Conners. – Amikor azon kapjuk magunkat, hogy éppen rossz a kedvünk, akkor csak nézzünk rá a listára, és gondoljunk bele, mennyi minden van, amiért hálásak lehetünk.”
Végeredményben az a legfontosabb, hogy rátalálj a módszerre, ami neked beválik. Ha ezek a javaslatok nem segítenek leküzdeni a jólléted előtt álló akadályokat, akkor kísérletezz tovább addig, amíg rá nem találsz arra, amitől jobban érzed magad. Tedd könnyebbé magadnak a dolgot, és kérdezd meg magadtól, hogy „mire van éppen most szükségem?” és „mire van szüksége a jövőbeni önmagamnak?”, mondja Bard. A lényeg, hogy nem fog problémát okozni, hogy az önmagaddal való törődés valóban rólad szóljon.
Szöveg: Celia Shatzman
Illusztráció: Xoana Hererra
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