Hogyan gondoskodjunk jobban magunkról?

Amikor „öngondoskodást” emlegetünk, akkor „habfürdőre és paplantengerbe bújva mozimaratonozásra” gondolsz? Ha igen, akkor nem feltétlenül tévedsz, de lehet, hogy kimarad a lényeg. „Az öngondoskodás egy minennapi, konzisztens, alapvető módja annak, hogy törődj magaddal, beleértve a fizikai, érzelmi és mentális egészségi állapotodat is, hogy a lehető legjobb formádban legyél a továbbiakban” – mondja dr. Theresa Melito-Conners, a massachusetts-i öngondoskodási szakértő, oktatási tanácsadó és író.



Az öngondoskodás nem csak a kényeztetésről szól. Jelenthet valami olyan kellemetlen dolgot is, ami végeredményben jót tesz neked (például, hogy elmész a fogorvoshoz), vagy azt is, hogy pontosan azt adod magadnak, amire az adott helyzetben szükséged van (például egy tényleges ebédszünet), mondja Ellen Bard, a Brit Pszichológiai Társaság docense és a This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care című könyv szerzője. Amint ez megtörtént, jobban tudsz újratöltődni, és teheted oda magad a lehető legjobban a munkádban, az edzésben és a kapcsolataidban is, mondja Bard. És ahelyett, hogy arra pazarolnád az időd és az energiád, hogy erőlteted a relaxálást, megadhatod magadnak azokat a belső erőforrásokat, amelyekkel megoldhatod azokat a problémákat, amelyeket épp próbálsz nem túlagyalni. Olyan ez, mint amikor behelyezed a hiányzó puzzle-darabkát ahelyett, hogy egy rakás össze nem illő darabkát illesztenél össze abban bízva, hogy hátha kijön majd valami kép belőle.