Hogyan gondoskodjunk jobban magunkról?

Amikor az „önmagaddal való törődés” szóba kerül, akkor „habfürdőre és paplantengerbe bújva mozimaratonozásra” gondolsz? Ha igen, akkor nem feltétlenül tévedsz, de lehet, hogy kimarad a lényeg. „Az önmagaddal való törődés egy mindennapi, konzisztens, alapvető módja annak, hogy foglalkozz magaddal, beleértve a fizikai, érzelmi és mentális egészségi állapotodat is, hogy a lehető legjobb formában maradj” – mondja dr. Theresa Melito-Conners, a téma massachusettsi szakértője, oktatási tanácsadó és író. Ha minden szempontból csúcsformában vagy, jobban túl tudsz lendülni az élet kisebb-nagyobb akadályain.



Az önmagaddal való törődés nem csak a kényeztetésről szól. Jelenthet valami olyan kellemetlen dolgot is, ami végeredményben jót tesz neked (például, hogy elmész a fogorvoshoz), vagy azt is, hogy pontosan azt adod magadnak, amire az adott helyzetben szükséged van (például egy ebédszünet), mondja Ellen Bard, a Brit Pszichológiai Társaság docense és a This Is for You: A Creative Toolkit for Better Self-Care című könyv szerzője. Bárhogy is, jobban újra tudsz töltődni, és a lehető legjobbat hozhatod ki magadból a munkádban, az edzésben és a kapcsolataidban, mondja Bard. És ahelyett, hogy arra pazarolnád az időd és az energiád, hogy erőlteted a relaxálást, megadhatod magadnak azokat a belső erőforrásokat, amelyekkel megoldhatod azokat a problémákat, amelyeket épp próbálsz nem túlagyalni. Olyan ez, mint amikor a helyére teszed a kirakós hiányzó darabját ahelyett, hogy egy rakás össze nem illő darabkát illesztenél össze abban bízva, hogy hátha kijön majd valami kép belőle.



Ahhoz, hogy hatékonyan tudj törődni magaddal, alaposan ismerned kell önmagad, mondja Bard. „Ami az egyik embernél működik, a másiknál lehet, hogy nem fog, és amire az egyik pillanatban szükségünk van, lehet, hogy nem fog beválni egy másikban – mondja. – Az önmagaddal való törődés azt jelenti, hogy mélyebb szinten lépsz kapcsolatba önmagaddal, és hallgatsz arra, amire a szívednek, elmédnek és testednek szüksége van.”



Fontos ezért, hogy az ilyen tevékenységeidet az aktuális igényeidhez igazítsd. Csináld jól, és máris eléred céljaid. Próbáld ki ezt a szakértői tanácsok alapján írt útmutatót!