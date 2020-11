Egyszerű tippek a stresszevés leküzdésére

Dr. Jennifer Taitz Los Angeles-i kognitív viselkedésterápiával foglalkozó pszichológus és az „End Emotional Eating” (vessünk véget az érzelmi evésnek) című könyv szerzője szerint ez az érzelmi evés iskolapéldája, amikor is egy érzelmi kiváltóinger hatására fogyasztunk el valamit, és nem fiziológiai éhséginger hatására. Amikor ez bekövetkezik, „egyrészt többet eszünk, mint normális esetben ennénk, másrészt olyan ételeket is fogyasztunk, amelyeket máskor inkább mellőznénk” – mondja Taitz.



A szomorúság, az aggodalom és az unalom összekapcsolható az érzelmi evéssel, bár dr. Krista Scott-Dixon, a Precision Nutrition tantervekért felelős igazgatója szerint a kiváltóinger nem mindig negatív. Az is lehet, hogy éppen boldogan karácsonyozol a családdal, és bár már tele vagy, nosztalgiából eszel egy szeletet a nagyi túróspitéjéből. Technikailag még ez is érzelmi evésnek számít, bár ez a változata nem feltétlenül problémás, vallja Scott-Dixon. Egy egyszeri „bűnözés” lehet ártalmatlan is, ha úgy érzed, hogy megéri.