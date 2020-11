Hogyan értelmezd az ételcímkéket dietetikus módra?

1. Jól nézd meg a csomagolás elejét.

Gondolj a doboz vagy zacskó elejére úgy, mint egy reklámra: a cég arra használja ezt a felületet, hogy eladjon neked valamit, és nem pusztán arra, hogy tájékoztasson. Bár a csomagolásokon feltüntetett szavak közül soknak szigorúan meghatározott definíciója van, és ezek használatát szigorúan szabályozzák – például a „bio” megjelölés, vagy hogy egy élelmiszer „jó forrása” egy bizonyos tápanyagnak –, vannak olyan megfogalmazások, mint például a „természetes” vagy a „valódi x/y felhasználásával készült”, amelyek félrevezetők lehetnek.



Az ilyen állítások természetesen befolyásolják, hogy mennyire tartunk egy terméket egészségesnek. Ráadásul a Journal of Public Policy and Marketing című lapban megjelent egyik tanulmány szerint még ha az állítások igazak is, nem feltétlenül vannak összefüggésben valódi tápértékkel. Előfordulhat például, hogy egy élelmiszer valóban alacsony zsírtartalmú és gluténmentes, de azt, hogy számodra valóban egészséges-e az alacsony zsírtartalmú és gluténmentes élelmiszerek fogyasztása, az orvosoddal és a dietetikusoddal kell megbeszélned. Ráadásul az is lehet, hogy ezek mellett az adott élelmiszerek kevésbé egészséges tulajdonságokkal is rendelkeznek, mint ahogy azt az alábbiakban látni fogod.



A kutatók ezt a jelenséget úgy nevezik, hogy az „egészség glóriája”, ami azt jelenti, hogy egy állítás alapján azt feltételezzük, hogy a termék egészséges. Az igazság azonban az, hogy „minél több állítás olvasható egy élelmiszer csomagolásán, annál több figyelmeztető jelzés kell, hogy megszólaljon a fejünkben” – mondja Maciel. „Vegyük például a spenótot. A spenót esetében nem találkozunk különböző marketingtrükkökkel, amelyek megpróbálnának rávenni, hogy vegyük meg. Azért, mert nincs rá szükség.”



2. Ellenőrizd az állításokat.

Ha a csomagolás azt állítja, hogy a termék rostban gazdag, nézd meg a tápértékeket tartalmazó táblázatot, és ellenőrizd, hogy pontosan hány gramm rostot tartalmaz. Maciel szerint ha egy termék valóban „jó forrása” valaminek, akkor legalább az ajánlott napi érték 10 százalékát kell tartalmaznia (ez a rost esetében 2,5–3 grammot jelent), „magas” tartalom vagy „kiváló forrás” feltüntetése esetén pedig 20 százalékát (5 vagy több grammot).



Ezután nézd meg az összetevők listáját, és ellenőrizd, hogy a rosttartalom természetes forrásból származik-e, például teljes kiőrlésű gabonából, hüvelyesekből, gyümölcsökből vagy zöldségekből, vagy esetleg valamilyen nehezebben beazonosítható forrásból – például útifű maghéja vagy cellulóz –, amelyet csak azért adtak hozzá, hogy felturbózzák a rosttartalmat. Ugyanígy ellenőrizd le a fehérjetartalmat is, és keresd az egész élelmiszereket, például valódi borsó a borsófehérje-izolátum helyett. „A természetes állapotukban előforduló élelmiszerek általában egészségesebbek, mert tápanyagban gazdagabbak, és alacsonyabb a kalóriatartalmuk” – mondja Maciel.



Végezd el ezt a gyakorlatot a tápértékekkel kapcsolatos összes állítással. Ha a csomagolás többi részén feltüntetett információk megerősítik az elején látható állításokat, folytasd a nyomozást. Ha nem, talán jobban jársz, ha visszateszed a terméket a polcra – lehet, hogy a cég okkal próbál megtéveszteni.