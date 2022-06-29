5 szakértői tipp az ételek iránti sóvárgás kezelésére

Az étkezést érintő vágyakozás egyszerűen megfogalmazva hirtelen vagy kínzó késztetést jelent arra, hogy együnk valamit, és hogy ebből a valamiből lehetőleg jó sokat együnk. Ráadásul általában olyan ételekre irányul, amelyektől óva int az edzőnk vagy az orvosunk. A vágyakozás általában akkor jelenik meg, amikor éhesek vagyunk, és emiatt alacsony a vércukor- és energiaszintünk: ez pedig az impulzusevés tökéletes receptje, magyarázza Katherine Haysbert, okleveles táplálkozási tanácsadó és a természetes táplálkozás szakértői tanúsítványával rendelkező séf. A vágyakozás azonban akkor is megjelenhet, ha jól vagyunk lakva. (Előfordult már, hogy elpusztítottál egy hatalmas, csokidarabokkal megbolondított kekszet, miután megettél egy leves, saláta, szendvics kombót? Sejtettük.)



A vágyakozásnak engedve az ember úgy érezheti, hogy elvesztette az irányítást, és ez bizonyos szempontból igaz is. A testünkben működik egy rendszer, amelyik az élvezetet keresi. Az éhséggel párhuzamosan működve olyan élelmiszerek felé próbál terelni minket, amelyek megfelelő „jutalmat” adnak, magyarázza dr. Krista Scott-Dixon, a Precision Nutrition tantervi igazgatója.



Bár a vágyakozás alapja lehet a táplálkozás fiziológiai igénye is – például amikor kihagyod a reggelit, és pár órával később szó szerint csorogni kezd a nyálad egy jól megpakolt szendvics láttán –, de a vágyakozás az esetek többségében pszichológiai szempontból kapcsolatban van azzal, amit Scott-Dixon „érzelmi fájdalomcsillapítónak” vagy megnyugtatásnak nevez, és amit bizonyos ételek képesek nyújtani. Másként megfogalmazva, persze, a keksz tényleg elképesztően finom, de közben a gyerekkori kekszsütésekre is emlékeztet, ami kellemesen nosztalgikus érzéseket kelt az emberben.