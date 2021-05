5 szakértői tipp az ételek iránti sóvárgás kezelésére

Miért vágyakozunk a vacak kaják után?

Elgondolkodtál már azon, miért nem vágyakozol soha a répa vagy a mandula után, bár egészségesen étkezel? (Ha szoktál, maximális riszpekt.) Az ételek megnyugtató hatása mellett a vágyakozás általában akkor jelentkezik, amikor nem vagyunk egyensúlyban, és a gyors energiafröccs érdekében hajlamosak vagyunk szénhidrátban gazdag ételek után nyúlni, mondja Haysbert. Ha viszont toltál már be úgy egy szelet csokit vagy egy adag sült krumplit, hogy aztán nem sokkal később ugyanolyan éhes voltál, jól tudod, hogy a segítség nem tartós.



Ráadásul a vágyakozás és a kedvelés rendszereinek összecsapása miatt akár még bűntudatot is tapasztalhatunk, magyarázza Scott-Dixon. Néha vágyakozunk egy ételre, de miután megettük, nem váltja be a várakozásainkat, és az agy nem érzékeli jutalomként a… nos, a jutalmat. Ennek a konfliktusnak az elkerülésése az egyik módszer arra, hogy csak azoknak a vágyakozásoknak engedjünk, amelyektől jobban fogjuk érezni magunkat, és nem rosszabbul.



Ha tudni szeretnéd, hogy csináld, olvass tovább – emellett további szakértői tanácsok is következnek a vágyakozás kordában tartására.