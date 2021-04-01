Belső párbeszéd, hogy javítsd a kapcsolatod az ételekkel

01. Gondold újra a „jó” és a „rossz” fogalmát.



A teljes értékű, tápanyagban gazdag ételek jóként, míg az édességek és sós nassolnivalók rosszként való megbélyegzése helyett koncentrálj inkább arra, hogy milyen előnyökkel járnak az egyes ételek. A brownie például nagyon finom, míg a vitaminokban, ásványi anyagokban és antioxidánsokban gazdag áfonya szintén ízletes. Így már pozitív fogalmak szerint gondolkozol, ami lehetővé teszi, hogy élvezd az alkalmankénti nassolást és ne hibáztasd magad érte – mondja Gardner. Továbbá, ez a hozzáállás természeténél fogva gyakrabban terel az egészségesebb opciók felé, mivel minden előnyével tisztában vagy.





02. Ne hasonlítgass.



Amikor a párod elkezd több zöldséget enni, és te azon aggódsz, hogy nem eszel elég effélét, vagy amikor az egyik barátod valami finomságról posztol a közösségi médiában, te pedig arra gondolsz, hogy „Miért nem lehetek olyan mint ő, és ehetek bármit?”, emlékeztesd magad, hogy a saját, egyedülálló utad járod a jóllét felé. Máskülönben azt kockáztatod, hogy önostorozó spirálba kerülsz akkor is, ha éppen tényleg jól haladsz az étkezési szokásaiddal. Emellett Gartner szerint valószínűleg csorbulni fog számodra némiképp az evés öröme, amikor azt eszel amit akarsz, legyen szó akár egy fehérjeitalról, akár egy adag jégkrémről.





03. Nézd a dolgok jó oldalát.



Amikor ránézel az ételedre, ahelyett, hogy azt mondanád magadnak „Ebben túl sok a kalória” vagy „Nem kellene ilyet ennem”, próbálj meg legalább egy pozitívumot találni – javasolja Newsome Georges. Képzeld el, hogy éppen nagy rohanásban vagy és reggelire zabkása helyet müzlit eszel. Ahelyett, hogy azt gondolnád „Micsoda lustaság feldolgozott gabonafélét enni”, összpontosíts inkább a hozzá fogyasztott bogyós gyümölcsökre és banánra, és mondd azt, hogy „Így egyensúlyozom ki az étrendem”. Ha pedig nem adsz hozzá gyümölcsöt, koncentrálj arra, hogy hálás légy az ételért, vagy arra, hogy az étel hogyan köt össze olyan emberekkel, akik lehetővé tették számodra annak fogyasztását – tanácsolja Newsome Georges. Ez a hozzáállás segíthet neked abban, hogy alapvetően pozitívvá tedd a magaddal folytatott belső párbeszéded, valamint arra ösztönöz, hogy egyre több egészségtudatos döntést hozz – teszi hozzá.





04. Biztosíts mozgásteret.



Egy, a „Clinical Psychological Science” folyóiratban megjelent tanulmányban részt vevők egészségtudatosabb étkezési döntéseket hoztak, amikor harmadik személyben beszéltek magukhoz. Ezt a technikát a szakértők „távolságtartó belső párbeszéd”-nek hívják. A pszichológiai távolság segíthet arra összpontosítanod, hogy egy adott étel összhangban áll vagy sem nagyobb céljaiddal, könnyebbé téve ezáltal lemondanod például egy olyan muffinról, amely nem képezi az étrended részét. Ha tehát bármikor nehézségekbe ütköznél, amikor az ételekkel kapcsolatos belső párbeszéded irányításáról van szó, csak próbáld meg (halkan) kimondani a neved és a szándékod, valahogy így: „___ tápláló és energetizáló ételeket fogyaszt”.



Még nagyobb mozgásteret biztosíthatsz magadnak, ha megértően kíváncsi vagy a magaddal folytatott párbeszédedre – mondja Gardner. Kérdőjelezd meg, amikor azt gondolod, hogy „Szörnyen étkeztem ma”. Vedd számba az elfogyasztott ételeket, és valószínűleg rájössz majd, hogy valójában a terved szerint fogyasztottál zöldséget, és nem ettél túl sok kenyeret a vacsoránál. Ha pedig negatívan tértél el a az étrendedtől, használd fel ezt a tapasztalatot motivációként ahhoz, hogy holnap jobban odafigyelj az étkezésre – mondja.





Az önmagaddal folytatott párbeszéd legjobb része, hogy teljes mértékben te irányítod. Először kis lépésekben finomíts rajta, és végül képes leszel a gyermekkorban belédivódott negatív forgatókönyv megreformálására...majd egy nap remélhetőleg a következő generációét is jobb irányba terelheted.