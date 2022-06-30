Képzeld el, hogy valóban szabadságot kapsz az étrendeddel kapcsolatban: bármit megehetsz, amit akarsz és akkor, amikor akarod, ráadásul még jól is érzed magad tőle. Ez az intuitív táplálkozás alaptétele.

„Az intuitív táplálkozás követői saját éhségérzetüket figyelve táplálkoznak, nem éreznek bűntudatot ételválasztásaik miatt, képesek fontossági sorrendet felállítani, és az étkezésben az élvezetet keresik” – mondja Christy Harrison, a táplálkozási mozgalom diétázásellenes bejegyzett dietetikusa és az Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating című könyv szerzője.

Az intuitív táplálkozás követői lényegében nem kötik semmilyen feltételhez, hogy mit, mikor és milyen mennyiségben fogyasztanak.

„Ha ez kuszának (vagy hihetetlennek) hangzik, ne feledjük, hogy ez az egyik legősibb képességünk – mondja Harrison. – Az intuitív táplálkozás velünk született képesség: olyan, mint a mintaszerű guggolás vagy a mély, hasi légzés – folytatja. Nézzük meg a kisbabákat, hogyan esznek: ösztönösen megeszik azokat az ételeket, amelyekre szükségük van, és abbahagyják az evést, ha jóllaktak.”

Ezt a természetes képességünket elfojtja – ahogyan Harrison nevezi – a „diétakultúra”, illetve az állandó üzenetek, hogy mit kellene vagy mit nem szabadna ennünk.

„A diétakultúra napjainkban a karcsúságnak hódol, amit az egészséggel és az erkölcsi erénnyel tesz egyenértékűvé – magyarázza. – Felmagasztalja a fogyást, néhány ételt előtérbe helyez, míg másokat károsnak állít be, és lenézi azokat, akik nem felelnek meg az egészség eme ideájának – különösen a testesebbeket.”