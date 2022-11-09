Hogyan ügyelj a mentális egészségedre gyermekvállalás után?

Profi tanácsok a szülés utáni időszakra
Ez a Nike (M)
Úgy érzed, hogy a mentális egészséged háttérbe szorult a babával kapcsolatos teendők miatt? Itt az ideje, hogy olyan módszerekkel segíts magadon, amelyek valóban működnek.
- A hormonális változásoknak, a szülővé válás okozta stressznek és a szüléssel járó fizikai megterhelésnek köszönhetően lehet, hogy több törődést igényelsz, mint gondolnád.
- A segítségkérés – barátaidtól, családtagoktól vagy szakemberektől – része annak a folyamatnak, amely jó szülővé tesz.
- Ha úgy érzed, készen állsz a könnyű testmozgásra (üdv, endorfinok), nézd meg a Nike (M)ozogj édesanyaként programot a Nike Training Club alkalmazásban.
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*E tartalom célja a tájékoztatás és az inspiráció, azonban diagnosztizálásra, kezelésre vagy konkrét orvosi tanácsadásra nem használható. Mindig konzultálj az orvosoddal arról, hogy miként maradhatsz egészséges, és hogyan vigyázhatsz magadra a terhesség előtt, alatt és után.
Miután közel 40 héten keresztül egy babát hordoztál a szíved alatt – nem is beszélve arról, hogy hány percet vagy órát (vagy napot!) töltöttél a szüléssel –, nincs semmi meglepő abban, ha kimerültnek, túlterheltnek és érzelmileg labilisnak érzed magad. Nagyon is valós problémáról van szó: egyesek a veszteség érzését élik át, míg másoknál szülés utáni szorongás, depresszió vagy más klinikai tünetek jelentkeznek. Ha te is közéjük tartozol, haladéktalanul fordulj szakemberhez!
De még ha viszonylag simán mennek is a dolgok, teljesen normális, ha az egész folyamat nagyon megvisel. A szülők nagyjából 80 százaléka éli át az úgynevezett „baby blues” (szülés utáni szomorúság) érzését a szülést követő hetekben.
„Nagyon alábecsüljük a szülés utáni időszak kihívásait” — véli dr. Amanda Williams, a kaliforniai Oaklandben praktizáló szülész-nőgyógyász, a Nike (M)ozogj édesanyaként tanácsadó testületének tagja. „Olyan sokat aggódunk a szülés miatt, hogy elfeledkezünk arról, milyen nehéz lehet a következő szakasz.”
A fizikai felépülés, a hormonális változások és a csecsemőgondozással járó nehézségek számtalan kombinációja miatt lehetetlen pontosan megjósolni, hogyan fog telni az első néhány hét. Amit viszont biztosan állíthatunk: saját magadat sem szabad elhanyagolnod. Íme öt, szakértőktől származó javaslat, amelyekkel úgy vészelheted át ezt a megterhelő időszakot, hogy közben a mentális egészségedet is óvod.
1. Ne vidd túlzásba, még ha többre vágysz is!
Lehet, hogy a kórházból hazaérve úgy érzed, túlárad benned az energia (az adrenalin és az oxitocin miatt), de próbáld meg visszafogni magad, még akkor is, ha egyébként a testmozgás áll a mentális egészséged középpontjában. A méhed még nem húzódott össze az eredeti méretére, és valószínűleg vérzel is. A feneked pedig jó eséllyel fáj. Ha hagysz a testednek időt, hogy regenerálódjon, azzal a mentális egészségedet is szolgálod, mivel így hamarabb tudsz majd visszatérni régi önmagadhoz.
Hogy néz ez ki a gyakorlatban? Egy Bay Area-i dúla, Cherie Seah szerint a kínai „szobafogság” módszere – szülés után egy hónapig a lehető legtöbbet ágyban maradni – jó kiindulópont, de hozzáteszi, hogy érdemes mindennap némi mozgást beiktatni, mert így csökken a vérrögképződés kockázata (lassú, pár perces séták a házban, könnyű nyújtógyakorlatok vagy séta a szabadban, ami a hangulatodon is javíthat). Fontos az egyensúly! Ha már elég sokáig pihentél, elkezdheted hosszabbra nyújtani a sétákat, és ilyenkor már belefér egy kis kardió és több nyújtás is. De fontos, hogy mozgás után mindig maradjon idő – igen, kitaláltad – a pihenésre is.
Amint az orvosod engedélyt ad a testmozgásra, fokozatosan kezdj el olyan tevékenységeket végezni, amelyek fizikailag és mentálisan is jólesnek. A testmozgás elégedettséggel tölthet el akkor is, amikor egyébként elgyötörtnek érzed magad, és az endorfinok sem ártanak, teszi hozzá dr. Williams. Egyelőre ne nyújtsd túl hosszúra az edzést, és légy büszke a teljesítményedre.
2. Kérj segítséget konkrét feladatokhoz!
Ha vannak az életedben olyanok, akik mindenben támogatnak, valószínűleg most is örömmel segítenek neked. Élj a lehetőséggel! „Ez nem a hősködés ideje, és nem engedheted meg magadnak, hogy minden terhet egyedül cipelj a válladon” – hangsúlyozza dr. Williams. (Igen, éppen attól leszel jó szülő, hogy nem hősködsz.)
Ha van rá lehetőséged, tervezz meg mindent előre. Állítsd össze a heti menüdet a kiszállítás napja előtt, vagy kérd meg erre egy barátodat. Ha vannak segítőkész családtagjaid (valóban segítőkészek, akik nem csak babanézőbe jönnek), ütemezd úgy a látogatásaikat, hogy ne egy napon érkezzenek, így több feladatot rájuk bízhatsz. Függeszd ki a teendők listáját, hogy a látogatók tudják, mire van szükséged: elmehetnek bevásárolni, kitakaríthatják a konyhát, megsétáltathatják a kutyát, vagy foglalkozhatnak az idősebb gyerekkel, hogy neked több időd maradjon a babára. Így elkerülheted a „Hogyan segíthetünk?” jellegű kérdések özönét. A jövőbeli éned pedig hálás lesz neked, hogy rá is gondoltál.
3. Tanulj meg relaxálni!
Az első néhány héten egyre csak halmozódik benned a feszültség. A hormonjaid tombolnak, a nyugodt alvás szinte lehetetlen, és nagyon nehéz egy kicsit visszavenni a tempóból (és elfogadni a külső segítséget), különösen akkor, ha alapvetően aktív személyiség vagy. Ez teljesen normális, de mit tehet ilyenkor az ember? Próbálj egy kicsit kikapcsolni. Jelentős változásokon mész át, és a legfontosabb feladatod az, hogy felépülj, megismerd az új jövevényt, és megtanuld, hogyan gondoskodhatsz róla és magadról is ebben az új életszakaszban – hangsúlyozza Andreka Peat, a Georgia állambeli Decaturban dolgozó, az anyák mentális egészségére szakosodott klinikai pszichológus.
A nap során szánj időt arra, hogy összeszedd magad – tanácsolja dr. Peat. Zuhanyozz a szokásosnál hosszabb ideig, miközben más vigyáz a babára. Bízd a babát a partneredre vagy egy családtagra, te pedig szundíts egy órát. Tölts 30 (vagy 15, vagy akár csak 5) percet valamivel, amit szeretsz csinálni, például olvasgass vagy fejts meg egy keresztrejtvényt – ezt még szoptatás közben is megteheted –, hogy ne veszítsd el a kapcsolatot a régi éneddel.
4. Kérd szakértő segítségét!
Nehéz megmondani, hogy tipikus baby bluest élsz át, vagy komolyabb a probléma. Dr. Peat szerint normális, ha az első két hétben néha elsírod magad, vagy hangulatingadozásokat tapasztalsz. De ha a rossz hangulat tartósan fennáll – esetleg állandóan sírsz, folyamatos szorongás kínoz vagy úgy érzed, nincs kapcsolatod a babával –, mindenképpen fordulj szakemberhez!
Egy terapeuta – akár csak beszélgetőtársként is – sokat segíthet ebben a nehéz időszakban. A jó szakembereket sokan keresik, ezért dr. Williams azt javasolja, hogy már a terhesség alatt vedd fel a kapcsolatot egy terapeutával. Különösen fontos, hogy előre tervezz – és akár egy szülés utáni vizsgálatot is beütemezz –, ha a múltban voltak már pszichológiai problémáid.
És mi a teendő, ha úgy érzed, nincs több energiád a küzdelemre, vagy bűntudatod támad, amiért magadat helyezed előtérbe? Ne feledd: ha törődsz magaddal, akkor másokkal is jobban tudsz törődni. „Nincs szebb ajándék, amit gyermekednek és családodnak adhatsz, mint a saját jó közérzeted” – hangsúlyozza dr. Peat.
Szöveg: Ashley Abramson
Fotók: Vivian Kim
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