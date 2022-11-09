Hogyan ügyelj a mentális egészségedre gyermekvállalás után?

Miután közel 40 héten keresztül egy babát hordoztál a szíved alatt – nem is beszélve arról, hogy hány percet vagy órát (vagy napot!) töltöttél a szüléssel –, nincs semmi meglepő abban, ha kimerültnek, túlterheltnek és érzelmileg labilisnak érzed magad. Nagyon is valós problémáról van szó: egyesek a veszteség érzését élik át, míg másoknál szülés utáni szorongás, depresszió vagy más klinikai tünetek jelentkeznek. Ha te is közéjük tartozol, haladéktalanul fordulj szakemberhez!

De még ha viszonylag simán mennek is a dolgok, teljesen normális, ha az egész folyamat nagyon megvisel. A szülők nagyjából 80 százaléka éli át az úgynevezett „baby blues” (szülés utáni szomorúság) érzését a szülést követő hetekben.

„Nagyon alábecsüljük a szülés utáni időszak kihívásait” — véli dr. Amanda Williams, a kaliforniai Oaklandben praktizáló szülész-nőgyógyász, a Nike (M)ozogj édesanyaként tanácsadó testületének tagja. „Olyan sokat aggódunk a szülés miatt, hogy elfeledkezünk arról, milyen nehéz lehet a következő szakasz.”

A fizikai felépülés, a hormonális változások és a csecsemőgondozással járó nehézségek számtalan kombinációja miatt lehetetlen pontosan megjósolni, hogyan fog telni az első néhány hét. Amit viszont biztosan állíthatunk: saját magadat sem szabad elhanyagolnod. Íme öt, szakértőktől származó javaslat, amelyekkel úgy vészelheted át ezt a megterhelő időszakot, hogy közben a mentális egészségedet is óvod.