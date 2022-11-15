Szakértők elmondják, hogyan aludhatsz többet a harmadik trimeszterben

A várandósok sokszor megkapják a következő kéretlen tanácsot (tudálékos kacsintások kíséretében): „Aludj, amíg tudsz!”. Remek javaslat... de mi a teendő, ha egyáltalán nem sikerül?

A terhesség óriási fiziológiai és pszichológiai változásokat idéz elő, amelyeket sok különféle jelzővel illethetünk, a megnyugtató viszont nem szerepel köztük. A növekvő hasad mérete miatt valószínűleg eleve kellemetlenül érzed magad, a hormonok miatt a testhőmérsékleted az egekben van, és további szórakoztató mellékhatásokat is mindennapi vendégként köszönthetsz, mint például az émelygést és a gyomorsav-túltermelést, mondja dr. Amanda Williams, a kaliforniai Oaklandben praktizáló diplomás szülész-nőgyógyász, aki a Nike (M)ozogj édesanyaként tanácsadói testületének is tagja. Vegyük még ehhez hozzá azt a plusz stresszt és szorongást, amely abból fakad, hogy egy gyermek növekszik a testedben, és akkor már nem is csodálkozunk azon, hogy csaknem a nők 80%-a szenved álmatlanságban a harmadik trimeszterben.

Viszont az alvás jelenti a maximális regenerációt, különösen akkor, ha a tested azért túlórázik, hogy egy másik embert is életben tartson, mondja dr. Safia Khan, a dallasi UT Southwestern Medical Center alvászavarokkal foglalkozó specialistája. Tanuld meg, hogyan alhatsz többet, akár a testi, akár a lelki változások tartottak eddig ébren – esetleg mindkettő.