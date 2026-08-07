Futballsztorik: Jackie Groenen

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Jackie Groenen
A holland középcsatár, Jackie Groenen imádta a cselgáncsot, mégis a profi futball világa mellett döntött. Megtudhatod, miért választotta a pályát a dzsúdószőnyeg helyett – és hogy nyert EB-t a holland válogatottal.
Jackie Groenen. Holland középpályás. Születési idő: 1994. december 16.
Volt olyan időszak, amikor nem tudott dönteni két sportág között. Jackie 17 évesen egyszerre építette a karrierjét focistaként és judokaként, a japán eredetű cselgáncs versenyzőjeként.
Jackie tizenévesen került be az első profi focicsapatába, és közben, ameddig tudott, nemzeti szintű cselgáncsversenyeken is részt vett. Az egyik után viszont azt kellett mondani a fociedzőjének, hogy verseny közben csípőtörést szenvedett, és nem tud játsznai. Tudta, hogy ideje döntést hozni.
Végiggondolta a lehetőségeit. A foci nagyon izgalmas. A fények! A sebesség! A csapatszellem! Ugyanakkor vonzotta a cselgáncs fegyelme is. Az ottani mérkőzéseken nem volt más, csak ő és az ellenfél – semmi sem terelte el a figyelmét.
„A szívem mélyen mindig tudtam, hogy a foci fog nyerni.”
Jackie nem volt biztos abban, hogy készen áll eldönteni, hogy a két szeretett sportága közül melyik mellett maradjon a karrierje hátralevő részére. Tudta, hogy ha a focit választja, talán olyan fontos nemzetközi tornákon is részt vehet, mint a női Európa-bajnokság vagy a világkupa. A cselgáncsban ugyanakkor jó úton haladt az olimpiai szereplés felé.
Sokat gondolkodott, megpróbálva elképzelni a jövőjét mindkét sportágban. Gondolatban újra végigélte azt az élményt, amikor sikerül a hálóba juttatnia a labdát, illetve amikor szőnyegre viszi az ellenfelét. Végül meghozta a döntést.
Ma, amikor kifut a pályára, már nem néz vissza. Amikor összehangban van a csapattársaival, tökéletes harmóniában dolgoznak együtt, passzolnak, szerzik a gólokat és nevetnek a sikerek után. Máris kijutott az első EB-jére (ahol nyertek!), és készen áll a következőre hazája színeiben.