Futballsztorik: Jackie Groenen

Volt olyan időszak, amikor nem tudott dönteni két sportág között. Jackie 17 évesen egyszerre építette a karrierjét focistaként és judokaként, a japán eredetű cselgáncs versenyzőjeként.

Jackie tizenévesen került be az első profi focicsapatába, és közben, ameddig tudott, nemzeti szintű cselgáncsversenyeken is részt vett. Az egyik után viszont azt kellett mondani a fociedzőjének, hogy verseny közben csípőtörést szenvedett, és nem tud játsznai. Tudta, hogy ideje döntést hozni.

Végiggondolta a lehetőségeit. A foci nagyon izgalmas. A fények! A sebesség! A csapatszellem! Ugyanakkor vonzotta a cselgáncs fegyelme is. Az ottani mérkőzéseken nem volt más, csak ő és az ellenfél – semmi sem terelte el a figyelmét.

„A szívem mélyen mindig tudtam, hogy a foci fog nyerni.”