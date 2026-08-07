Volt egyszer egy lány, aki sosem tudott nyugton maradni. Barbara ötéves kora óta valóságos örökmozgó. Röplabdázott és táncórákra is járt.

Viszont mindig is a foci volt a kedvence. Barbara és a testvére gyakran játszottak a ház körül az udvaron. Próbálták egymást kicselezni, egymásnak adogatni, és a ház faláról visszapattanó labdát minél ügyesebben egymásnak adni. Amikor pedig Barbara épp nem játszott, akkor Cristiano Ronaldo játékát nézte a TV-ben.

Tanulmányozta a technikáit, különösen az ívelt szabadrúgását — azt a rúgást, amely során a labda kiszámíthatatlan módon, rendkívül gyors iramban száguld a levegőben.

„Szeretnék példát mutatni a fiatal lányoknak, mert amikor találkozom velük, látom a tekintetükben az álmaikat és a törekvéseiket.”