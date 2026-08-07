A Rebel Girls együttműködésével
Barbara Bonansea
Ismerd meg Barbara Bonansea történetét, aki valóra váltotta az álmait: éveken át tanulmányozta Cristiano Ronaldo jellegzetes szabadrúgását, hogy aztán az olasz válogatottban az elméletet a gyakorlatban vigye tökélyre.
Barbara Bonansea. Olasz csatár és középpályás. Születési idő: 1991. június 13.
Volt egyszer egy lány, aki sosem tudott nyugton maradni. Barbara ötéves kora óta valóságos örökmozgó. Röplabdázott és táncórákra is járt.
Viszont mindig is a foci volt a kedvence. Barbara és a testvére gyakran játszottak a ház körül az udvaron. Próbálták egymást kicselezni, egymásnak adogatni, és a ház faláról visszapattanó labdát minél ügyesebben egymásnak adni. Amikor pedig Barbara épp nem játszott, akkor Cristiano Ronaldo játékát nézte a TV-ben.
Tanulmányozta a technikáit, különösen az ívelt szabadrúgását — azt a rúgást, amely során a labda kiszámíthatatlan módon, rendkívül gyors iramban száguld a levegőben.
„Szeretnék példát mutatni a fiatal lányoknak, mert amikor találkozom velük, látom a tekintetükben az álmaikat és a törekvéseiket.”
Amikor a bátyja belépett a helyi futballklubba, Barbara vele tartott. A bátyjától eltérően ő nem tartozott semmilyen csapathoz. Csak hobbiból játszott. Gyakran üldögélt a partvonalon, és nézte, amint a testvére és annak csapattársai gyakorolták a passzolást és a góllövést. Már az is boldoggá tette, hogy nézhette őket, de titokban azt szerette volna, ha ő is velük játszhat.
Egy nap az edző odament az üldögélő Barbarához. Azt kérdezte: „Játszol velünk?”
Ettől a két szótól hatalmasat dobbant Barbara szíve. Felpattant, és a pályára futott.
Idővel sebes csatárrá fejlődött, aki fontos gólpasszokban és távolról lőtt gólokban is profi lett. A lába egyetlen mozdulatával meg tudta téveszteni ellenfeleit, és elvette a labdát, még mielőtt még észrevették volna egyáltalán a cselt! Valamint tökélyre vitte azt az ívelt szabadrúgást is, amelyet mindig úgy csodált.
Barbara a karrierje kezdetén még figyelte a focizó fiúkat, most viszont már őt figyeli több ezer rajongó, amikor a Juventus stadionban a pályán száguld.
Kedves lányok!
Szeressétek, amit csináltok. Becsüljétek meg a barátságaitokat és a családot, hiszen általuk fejlődhettek. Ne adjátok fel a szenvedélyeteket akkor sem, ha valaki megpróbál elrettenteni tőle. Legyetek erősek és higgyetek magatokban. A sport maga a szabadság.
– Barbara Bonansea