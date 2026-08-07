Futballsztorik: Fran Kirby

Fran nem volt hajlandó elmenni az első futballedzésére. Egy edző vette észre Frant, ahogy az iskolában játszik, és meghívta egy edzésre a csapatával. A csapatban azonban minden gyerek idősebb volt a hétéves Frannél, így ő nagyon izgult.

Fran anyukája türelmes volt. Tudta, hogy Frannek csak egy kis bátorításra van szüksége. Meggyőzte őt, hogy csak próbálja ki, és az első alkalom után már rá is érzett az ízére.

„Minden alkalommal, amikor gólt szerzek, úgy ünneplek, mint amikor még kislányként játszottam a parkban.”