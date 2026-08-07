Amikor Giulia térde megsérült egy jelentős mérkőzésen, összeomlott. Majdnem egy évbe telt, amíg újra a csapattal játszhatott. A kórházi ágyban fekve Giulia érezte, ahogy átjárja a szomorúság. A visszatérés nagyon távolinak tűnt.

A fizikoterápia első pár hetében csak arra tudott gondolni, milyen izgalmas lesz visszatérni a pályára. De történt valami jó is.

„Rájöttem, hogy képes vagyok harcolni, és már sokkal magabiztosabb vagyok.”