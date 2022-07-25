Futballsztorik: Alexia Putellas

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Alexia Putellas
Ismerd meg a spanyol irányító, Alexia Putellas történetét, aki a laza utcai focimeccsektől a világ legjobb futballistájának járó díj elnyeréséig jutott.
Alexia Putellas. Középpályás, spanyol. Született: 1994. február 4.
Alexia Putellas. Középpályás, spanyol. Született: 1994. február 4.
Alexia számára a futball családi hagyomány. Amikor a családja nem tudott elmenni a stadionba, egy környékbeli barcelonai étterembe tömörültek, hogy tv-n nézzék meg a nagy meccseket. Amikor az apró
Alexia először csatlakozott a tévézéshez, csak úgy nyújtogatta a nyakát, ahogy a tömeg felett nézni próbálta a nagy képernyőt. Látva küzdelmét, édesapja felemelte a földről és a biliárdasztalra állította, hogy jobban lásson. Alexia tágra nyílt szemekkel nézte a pályára lépő, a labdát üldöző és azt az ellenfél kapuja felé terelő játékosokat. Amikor a Barcelona gólt szerzett, mindenki üdvrivalgásban tört ki. Akkoriban Alexia nem ismerte a szabályokat vagy a taktikákat – tudta azonban, hogy a foci gyors és szórakoztató volt!
„A futball mindenkié”
Alexia mindig focizott, amikor és ahol csak tudott. Amikor a szülei a házukhoz közeli plázába mentek kávéért, az utcán gyakorolt, hogy aztán leizzadva és kipirult arccal rohanjon be egy pohár vízért. A szülei tudták, hogy ideje volt elvinni egy igazi klubcsapathoz.
A klubnál Alexia volt a legfiatalabb. Nála öt évvel idősebb gyerekekkel játszott. Néha bosszús volt, mert nem tudott olyan erőset lőni, mint a társai, de ez nem akadályozta meg abban, hogy olyan keményen eddzen, amennyire csak tudott.
Alexia elhivatottsága kifizetődött. Ahogy arról már kislányként is álmodott, a Barça játékosa lett.
És ez még nem minden. 2021-ben Alexia lett az első játékos, aki elnyerte az UEFA Év női játékosa díját, a női Aranylabdát és a FIFA Legjobb női játékosa díját – mindezt ugyanabban az évben!
Néha, amikor Alexia gólt szerez, két ujját az ég felé tartja néhai édesapja előtt tisztelegve, aki a karrierjét lendületbe hozó lökést adta számára.
Kedves sportolók!
Egy olyan világ képe bontakozik ki a szemeim előtt, ahol mindenki, ítélkezés és sértegetés nélkül tiszteli a másikat. És rátok van szükség, hogy ez a világ valósággá váljon.
Úgy valósíthatjátok meg, hogy hódoltok a szenvedélyeteknek. Gyermekkoromban a lányok álmodni sem mertek a futballistakarrierről, én viszont profi focista lettem, mert imádtam focizni.
A világnak arra van szüksége, hogy a saját értékeitek szerint csináljátok azt, amit a legjobban szerettek. Mert a sportban vannak győztesek és vesztesek is, a sporttól kapott értékek és leckék azonban örökre veletek maradnak majd.
És ami a legfontosabb: élvezzétek minden pillanatát.
Ölellek:
Alexia Putellas