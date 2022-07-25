Futballsztorik: Alexia Putellas

Kedves sportolók!

Egy olyan világ képe bontakozik ki a szemeim előtt, ahol mindenki, ítélkezés és sértegetés nélkül tiszteli a másikat. És rátok van szükség, hogy ez a világ valósággá váljon.



Úgy valósíthatjátok meg, hogy hódoltok a szenvedélyeteknek. Gyermekkoromban a lányok álmodni sem mertek a futballistakarrierről, én viszont profi focista lettem, mert imádtam focizni.



A világnak arra van szüksége, hogy a saját értékeitek szerint csináljátok azt, amit a legjobban szerettek. Mert a sportban vannak győztesek és vesztesek is, a sporttól kapott értékek és leckék azonban örökre veletek maradnak majd.



És ami a legfontosabb: élvezzétek minden pillanatát.



Ölellek:

Alexia Putellas