Hogyan válaszd ki a megfelelő sportmelltartót | FNTK

Fel nem tett kérdések
A sportmelltartók ereje
Üdvözlünk az FNTK-rovatban, ahol megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyeket soha nem mertél feltenni a mellekkel, a sportmelltartókkal és az edzéssel kapcsolatban.
Ma a sportmelltartók, különösen a megfelelő méretű sportmelltartók világában merülünk el. A következő kérdéseket válaszoljuk meg:
- Miért fontos befektetni egy sportmelltartóba?
- Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű Nike-melltartót?
1. Miért fontos befektetni egy sportmelltartóba?
Lehet, hogy ránézésre nem tűnik nagy dolognak, de egy sportmelltartó megtervezéséhez és gyártásához sok minden kell. Először jön a kutatás, a fejlesztés és a tesztelés, és ekkor még csak el sem kezdődött a gyártás. Egyes melltartók kifejlesztéséhez évek kellenek, különösen azért, mivel több különböző sportágban nyújtott teljesítmény szem előtt tartásával készülnek, a legkülönbözőbb méretekben (a ruhákhoz és a cipőkhöz képest).
A dizájnra figyelve
Nem elég, ha a sportmelltartót jó érzés viselni, hanem emellett az is fontos, hogy rugalmas legyen, hajlékony, és együttműködjön a testeddel. Minden részletet figyelembe veszünk a technikai, izzadságelvezető anyagoktól, amelyek puha tapintásúak, és szárazak maradnak, az elasztikus elemekig, a párnákig és a cipzárakig, amelyek kiállják az idő próbáját, így biztosítjuk, hogy a melltartó kényelmes és tartós legyen, illetve tökéletesen illeszkedjen, és tartsa a melleket mozgás közben.
2. Hogyan válasszam ki a megfelelő méretű Nike-melltartót?
Bár elsőre ijesztőnek tűnhet, amint megfejted a méretútmutatókat, máris könnyebb megtalálni a kiindulópontot. Amit a legfontosabb tudnod, hogy a megfelelő méret kiválasztásakor a legjobb, ha felpróbálod a melltartót.
A Nike melltartók a kisebb méreteknél kezdődnek, a méretskálán felfelé haladva pedig növekszik a körméret, a kosárméret és a pánthossz. A melltartó modelljétől függően ez különböző módon történik. Némely méretskálánkon a kosárméretek is szerepelnek, így ezek segítségével megtalálhatod a számodra megfelelőt. Más modellek (többnyire azok, melyek nem rendelkeznek külön kosárformázással) az XS-től XL-ig terjedő lépcsőt használják.
A változás ideje
Sose feledd, hogy a melleid mérete állandóan változhat. Amikor a megfelelő méretet próbálod megtalálni, tartsd szem előtt, hogy összehúzódnak és nőnek a súlyodtól függően, illetve a terhesség és a menstruáció alatt is. Az a melltartó, amely a ciklusod első napján tökéletesen jó rád, lehet, hogy pár héttel később teljesen másképp illeszkedik majd, így hasznos több modellből és méretből betárazni minden alkalomra.
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