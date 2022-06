Hogyan mossam a sportmelltartóm? | FNTK

A mellek nem rendelkeznek beépített tartással, vagyis amikor mozgunk, a melleink is velünk mozognak: egyik oldalról a másikra, fel, le, be, ki. Minél nagyobbak, annál jobban mozognak. Ha te is a nagyobb méretet képviseled, érdemes az alacsonyabb intenzitású mozgásokhoz is olyan stílust választani, amely nagyobb tartásról gondoskodik.



A nagyobb takarással és kompresszióval rendelkező stílusok segítenek csökkenteni a kényelmetlenséget és a fájdalmat, így megéri ráfordítani az időt a megfelelő fazon kiválasztására. A Rival és az Alpha is hátul állítható, így a nagyobb méretekkel rendelkező sportolók is testre szabhatják a mell alatti pánt és a vállpántok illeszkedését. A megfelelő illeszkedés beállításával gondoskodhatsz a megfelelő mértékű kompresszióról.