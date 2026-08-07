Hogyan mossam a sportmelltartóm? | FNTK

Fel nem tett kérdések
Kis mellek, nagy mellek és a melltartókosár gyűrődése
Üdvözlünk az FNTK rovatban, ahol megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyeket soha nem mertél feltenni a mellekkel, a sportmelltartókkal és az edzéssel kapcsolatban.
Ha a melltartókkal kapcsolatos problémákról van szó, rengeteg kérdést kell érinteni. Ma az alábbiakat válaszoljuk meg:
- Milyen melltartó jó a kis melleimhez és nagy bordakosaramhoz?
- Hol találok megfelelő tartást a nagy melleimhez?
- Hogyan akadályozhatom meg a melltartókosár felgyűrődését?
1. Milyen melltartó jó a kis melleimhez és nagy bordakosaramhoz?
Nagy kihívást jelenthet úgy megtalálni az illeszkedést, hogy a polcokon nem találsz a testarányaidnak megfelelő melltartót. Ne keseredj el azonban, mert minden testalkathoz, így a tiédhez is lehet megfelelő méretű darabokat találni.
Próbáld fel a szuperkényelmes és erős tartással bíró Alpha melltartót, amely a nagyobb bordakosárral rendelkezők számára ideális méretváltozatokban érhető el. A még személyre szabottabb illeszkedés érdekében a Rival melltartó 30A-tól 44G-ig terjedő méretekben kapható.
2. Hol találok megfelelő tartást a nagy melleimhez?
A mellek nem rendelkeznek beépített tartással, vagyis amikor mozgunk, a melleink is velünk mozognak: egyik oldalról a másikra, fel, le, be, ki. Minél nagyobbak, annál jobban mozognak. Ha te is a nagyobb méretet képviseled, érdemes az alacsonyabb intenzitású mozgásokhoz is olyan stílust választani, amely nagyobb tartásról gondoskodik.
A nagyobb takarással és kompresszióval rendelkező stílusok segítenek csökkenteni a kényelmetlenséget és a fájdalmat, így megéri ráfordítani az időt a megfelelő fazon kiválasztására. A Rival és az Alpha is hátul állítható, így a nagyobb méretekkel rendelkező sportolók is testre szabhatják a mell alatti pánt és a vállpántok illeszkedését. A megfelelő illeszkedés beállításával gondoskodhatsz a megfelelő mértékű kompresszióról.
3. Hogyan akadályozhatom meg a melltartókosár felgyűrődését?
Tegye fel a kezét az, aki járt már úgy, hogy a mosógépből teljesen kicsavarodva vette ki a melltartóját! Vagy volt már olyan, hogy megtörte a ritmusod edzés közben egy melltartóval kapcsolatos probléma? A felgyűrődő melltartókosár szinte biztosan megzavarja a teljesítményed – és ez gyakori probléma, ha kivehető párnájú melltartót hordasz. Ha ezek a párnák elcsúsznak a helyükről, felgyűrődhetnek, ami szorító érzéshez és a bőröd kidörzsöléséhez vezet.
Moss és indulj
A mosógép mosási programjait (főként a centrifugázást) terheli gyakran a felelősség a melltartók összegyűrődéséért. Ahhoz, hogy elkerüld a kényelmetlenséget a kulcs az, hogy a melltartó mosásakor a melltartópárnákat távolítsd el, és inkább kézzel tisztítsd meg őket. A párnák szárítóba helyezése deformálhatja őket, és nem kívánt gyűrődéseket eredményezhet.
Amikor a párnákat visszarakod a melltartóba, ellenőrizd, hogy megfelelő helyzetben legyenek (egyenesen álljanak, ne pedig ferdén), és szánj időt annak ellenőrzésére, hogy rendesen üljenek a helyükön. Aztán már csak készülődnöd és indulnod kell.
Olvasd el a többi FNTK-cikkünket is, hogy többet tudj meg a melltartókkal, mellekkel és edzéssel kapcsolatos gyakori kérdésekről!