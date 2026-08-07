Hogyan eddzek a menstruációm alatt? | FNTK

Fel nem tett kérdések

Üdvözlünk az FNTK rovatban, ahol megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyeket soha nem mertél feltenni a mellekkel, a sportmelltartókkal és az edzéssel kapcsolatban.



Ma mindenféle kérdésre válaszolunk, és biztosítjuk, hogy szoptatás vagy menstruáció alatt, vagy ezektől függetlenül is dolgozol a testeddel, és közben a megfelelő sportmelltartót viseled. Ma a következő kérdésekre válaszolunk: