Hogyan eddzek a menstruációm alatt? | FNTK

Fel nem tett kérdések
Szoptatás, „duplázás” és edzés menstruáció alatt.
Üdvözlünk az FNTK rovatban, ahol megválaszoljuk azokat a kérdéseket, amelyeket soha nem mertél feltenni a mellekkel, a sportmelltartókkal és az edzéssel kapcsolatban.
Ma mindenféle kérdésre válaszolunk, és biztosítjuk, hogy szoptatás vagy menstruáció alatt, vagy ezektől függetlenül is dolgozol a testeddel, és közben a megfelelő sportmelltartót viseled. Ma a következő kérdésekre válaszolunk:
- Viselhetek sportmelltartót a szoptatás alatt?
- Érdemes két melltartót viselnem edzéshez?
- Hogyan edzhetek menstruáció alatt?
1. Viselhetek sportmelltartót a szoptatás alatt?
A válasz: abszolút IGEN! A szoptatás időszaka alatt két kulcsfontosságú dolgot kell nyújtani a melltartódnak: olyan melltartóra van szükséged, amely kényelmesen tart, illetve megkönnyíti a szoptatást.
A Nike (M) Swoosh kismama-melltartót kifejezetten anyukáknak készítettük – többrétegű kialakításának a célja, hogy kissé megkönnyítse a szoptatást és a mellszívást, a különleges nedvességkezelő anyag pedig elrejti a szivárgást. Az állítható csúszka ideálisan alkalmazkodik a változó mellméretedhez a terhességtől a szülésig és azon túl. Érdemes lehet kipróbálnod az Indy Luxe melltartót is. Ugyan nem kifejezetten kismama-melltartó, de a maximális kényelemre terveztük.
2. Érdemes két melltartót viselnem edzéshez?
A „duplázást” (egy normál melltartó viselése a sportmelltartó alatt) érdemes elkerülni. Ha úgy érzed, hogy a sportmelltartód nem nyújt elég tartást, akkor kísérletezz más stílusú és formájú melltartókkal, amelyek nagyobb takarást biztosítanak, vagy kifejezetten arra lettek tervezve, hogy megakadályozzák a mellek ugrálását.
A megfelelő sportmelltartó jónak érződik, és nincs szükség extra tartásra. Ne feledd, hogy a méretnek tökéletesnek kell lennie. Ha rossz méretet viselsz, akkor úgy is fogod érezni, hogy valami nem úgy működik, ahogy kéne.
Szellőzz mindig
Két melltartó viselése egyszerre nemcsak kényelmetlen lehet, de a mozgást és a keringést is akadályozhatja, illetve az izzadságelvezetés se lesz olyan hatékony, mint egy szellőző anyagból készült sportmelltartó esetén. Szánj rá egy kis időt, hogy kipróbálj különböző stílusokat, és ne feledd, hogy a különböző tevékenységekhez különböző tartási szintre lehet szükség.
3. Hogyan edzhetek menstruáció alatt?
Gondolkoztál már azon, hogy miért vagy elemedben egyik héten, és miért küzdesz a HIIT edzéssel a következőn? Ez nem egy rejtély, ez csupán biológia. Komolyan. Az edzésedet óriási mértékben befolyásolja, hogy a ciklusod melyik szakaszában vagy éppen.
A női sportolók fiziológiájának globális szakértője, dr. Stacy Sims segítségével összeállítottunk egy edzésgyűjteményt, amely illeszkedik a ciklusod három fázisához. Vágj bele a ciklusod első napján, hangold össze a fázisokat a testmozgással, és hozd ki a legtöbbet az edzéseidből.
Szuper erő
A menstruációd első napján és az ezt követő nagyjából 12 napban a hormonjaid a legalacsonyabb szinten vannak, ezért atlétikai előnnyel indulsz. Ilyenkor gyorsabban futhatsz, jobban regenerálódhatsz, energikusabbnak érezheted magad, és megbirkózhatsz olyan magas intenzitású edzésekkel, mint a HIT, az emelkedőn való futás, vagy a sprintek. Használd ki ezt az időt arra, hogy meghajtsd magad!
Az ovulációt követő nagyjából 20 napban a mérsékelt fázisban vagy, az ösztrogénszint növekedésétől magabiztos vagy és erős. Ilyenkor érdemes az állóképességre és az erőre koncentrálni. Emeld új szintre a teljesítményed hosszabb kilométerekkel, több kitartással és ellenálló edzésekkel.
Lassíts
A menstruáció előtti nagyjából 10 nap során jelentkező, úgynevezett PMS-tünetek hatására csökkenhet az energiaszinted a magas ösztrogén- és progeszteronszintnek köszönhetően. Ez az alacsony intenzitású edzések ideje — gondolj itt a hosszú sétára, regeneráló jógára és pilatesre.
Ha többet szeretnél tudni arról, hogyan igazíthatod edzésed a menstruációs ciklusodhoz a (Cycle)Sync edzésgyűjteményünk használatával, lépj be az NTC alkalmazásba.
És nézd meg a többi FNTK-cikkünket is, és tudj meg még többet a melltartókkal, mellekkel és edzéssel kapcsolatos gyakori kérdésekről!