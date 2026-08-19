  1. Ruházat
    2. /
  2. Fehérnemű
    3. /
  3. Sportmelltartók

Párnázott sportmelltartók

Nike Universa
Nike Universa Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Universa
Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
69,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartóval felszerelt trikó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Sculpt
Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartóval felszerelt trikó
47,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Sculpt
Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
54,99 €
Nike Swoosh
Nike Swoosh Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Swoosh
Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
44,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Párnázott, állítható női sportmelltartó
+2
Újrahasznosított anyagok
Nike Indy Light Support
Párnázott, állítható női sportmelltartó
37,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Enyhe tartást adó, párnázott, hosszú ujjú női sportmelltartó
Nike Zenvy
Enyhe tartást adó, párnázott, hosszú ujjú női sportmelltartó
59,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Enyhe tartást adó, párnázott női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Seamless
Enyhe tartást adó, párnázott női sportmelltartó
42,99 €
Nike Universa
Nike Universa Közepes tartást adó, hálós női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Universa
Közepes tartást adó, hálós női sportmelltartó
74,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
+1
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Sculpt
Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
54,99 €
Nike Zenvy Strappy
Nike Zenvy Strappy Enyhe tartást adó, párnázott női sportmelltartó
+4
Nike Zenvy Strappy
Enyhe tartást adó, párnázott női sportmelltartó
54,99 €
Nike Pro Seamless
Nike Pro Seamless Enyhe tartást adó, párnázott női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Seamless
Enyhe tartást adó, párnázott női sportmelltartó
42,99 €
Nike Tempo
Nike Tempo Közepes tartást adó, rövidített, sportmelltartós női trikó
Most érkezett
Nike Tempo
Közepes tartást adó, rövidített, sportmelltartós női trikó
44,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Párnázott, állítható női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Indy High Support
Párnázott, állítható női sportmelltartó
54,99 €
Nike Zenvy
Nike Zenvy Enyhe tartást adó, sportmelltartós női trikó
Nike Zenvy
Enyhe tartást adó, sportmelltartós női trikó
59,99 €
Nike Alate Minimalist
Nike Alate Minimalist Enyhe tartást adó, átalakítható, párnázott női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Alate Minimalist
Enyhe tartást adó, átalakítható, párnázott női sportmelltartó
47,99 €
Nike Indy High Support
Nike Indy High Support Párnázott, állítható női sportmelltartó
Legnépszerűbb termék
Nike Indy High Support
Párnázott, állítható női sportmelltartó
54,99 €
Nike Rival
Nike Rival Nagyon erős tartást adó, párnázott női sportmelltartó
Legnépszerűbb termék
Nike Rival
Nagyon erős tartást adó, párnázott női sportmelltartó
89,99 €
Nike Indy Light Support
Nike Indy Light Support Párnázott, állítható női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Indy Light Support
Párnázott, állítható női sportmelltartó
37,99 €
Nike Pro Indy Plunge
Nike Pro Indy Plunge Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
Újrahasznosított anyagok
Nike Pro Indy Plunge
Közepes tartást adó, párnázott női sportmelltartó
54,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Nyakpántos női melltartó
NikeSKIMS Satin Shine
Nyakpántos női melltartó
74,99 €
NikeSKIMS Satin Shine
NikeSKIMS Satin Shine Elöl cipzáras női melltartó
NikeSKIMS Satin Shine
Elöl cipzáras női melltartó
89,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Háromszög alakú női sportmelltartó
NikeSKIMS Studio Stretch
Háromszög alakú női sportmelltartó
64,99 €
NikeSKIMS Studio Stretch
NikeSKIMS Studio Stretch Szögletes nyakú női melltartó
NikeSKIMS Studio Stretch
Szögletes nyakú női melltartó
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Közepes tartást adó, párnázott Jumpman női melltartó
Újrahasznosított anyagok
Jordan Sport
Közepes tartást adó, párnázott Jumpman női melltartó
42,99 €

Alakformáló kényelem a Nike párnázott sportmelltartóival

A Nike klasszikus technológiájával és kivehető párnákkal készült párnázott sportmelltartókkal magad választhatod ki, hogy milyen mértékű fedést szeretnél. A Dri-FIT anyagból készült párnázott sportmelltartók elvezetik az izzadságot és követik a tested természetes mozgását, a kompressziós szerkezet pedig megbízható tartást ad. Zárd ki a kényelmetlen tényezőket, és összpontosíts az edzési céljaidra. Nézd meg a többi változatot is, például az erős tartást adó sportmelltartókat, valamint a kifejezetten tánchoz és jógához készült sportmelltartókat.