Alakformáló kényelem a Nike párnázott sportmelltartóival
A Nike klasszikus technológiájával és kivehető párnákkal készült párnázott sportmelltartókkal magad választhatod ki, hogy milyen mértékű fedést szeretnél. A Dri-FIT anyagból készült párnázott sportmelltartók elvezetik az izzadságot és követik a tested természetes mozgását, a kompressziós szerkezet pedig megbízható tartást ad. Zárd ki a kényelmetlen tényezőket, és összpontosíts az edzési céljaidra. Nézd meg a többi változatot is, például az erős tartást adó sportmelltartókat, valamint a kifejezetten tánchoz és jógához készült sportmelltartókat.