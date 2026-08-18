Válassz a stílusodhoz illő fehér Nike sportmelltartót
Válassz magabiztosságot adó és kényelmes sportmelltartókat, amelyekkel kifejezheted egyéni stílusodat. Különféle méretekben és formákban elérhető darabok közül választhatod ki a testalkatodnak leginkább megfelelő fehér sportmelltartót. A különféle erősségű tartást adó modellek között megtalálhatod a kedvenc mozgásformádhoz illő változatot. A Nike sportmelltartók teljes kollekciójában további színváltozatokat is találsz, például fekete sportmelltartókat és egyebeket. Nem találtad meg a tökéletes méretet? A Nike plus size méretű sportmelltartói további méreteket kínálnak.