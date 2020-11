Milyen hosszú legyen egy edzés?

A hab a tortán

Bár az edzésfalatkák nem nyújtják ugyanazt az endorfinbombát, mint a hosszabb edzések, Holder szerint van még egy másik előnye is a rendszeresen végzett, rövid edzéseknek: megváltoztathatják a gondolkodásmódod. „Az apró, pozitív szokások pozitív hatással vannak a mentális egészségünkre, ami nagyon fontos” – mondja Holder. Ez számára azt jelenti, hogy ahogy felkel, már hozzá is lát. „Igyekszem mindent megtenni, hogy minden nap jó nap legyen, és ez öt perc mozgással kezdődik.”



Jut is, marad is, mert mindkét edzési módszernek van helye a rutinodban. Ha kiegészíted a napi fő étkezéseket tápláló harapnivalókkal, megadod a szervezetednek a változatosságot, amire szüksége van – ugyanezt teszik a testeddel az edzésfalatkák, különösen azokon a napokon, amikor időszűkében vagy.