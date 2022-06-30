Milyen hosszú legyen egy edzés?

A kardiomozgás esetében a rövid szakaszok valószínűleg nem helyettesítik a teljes edzést. A kutatások alapján a szervezetnek hosszan tartó kardiovaszkuláris stressz alatt kell lennie ahhoz, hogy fejlődjön az aerob edzettsége. Ehhez még az sem elég, ha naponta háromszor 10 percet kardiózunk. „Ha két szakasz közt hosszú pihenőidőszak van, a pulzus átmenetileg felmegy, de aztán viszonylag gyorsan ismét lemegy” – mondja dr. Martin Gibala, az ontariói McMaster Egyetem professzora, aki a fent említett vizsgálatot vezette. „Vagyis a kardiovaszkuláris kihívások szakaszos elnyújtása nem hasznos.”



Bár az „edzésfalatkáknak” nincs komoly kardiós hatása, a tanulmányok arra engednek következtetni, hogy erősítik az izmokat, fejlesztik az izomfunkciót, és segítenek hosszú távon megőrizni az egészségünket. Új-zélandi kutatók például arra a következtetésre jutottak, hogy ha naponta hatszor egy percig végzünk intenzív testmozgást rövid idővel az étkezések előtt, azzal hatékonyabban segíthetjük elő a vércukorszint-szabályozást, mint egy 30 perces folyamatos edzéssel, méghozzá talán azért, mert az intenzív intervallumok hatékonyabban szabályozzák az inzulinérzékenységet.



A Mississippi Egyetem egyik tanulmánya szerint pedig a nagyon nehéz súlyok alacsony – akár többször egy – ismétlésszámú emelése annyival is növelheti az izomerőt, mintha csinálnánk négyszer 8-12 ismétléses sorozatot, valószínűleg azért, mert ugyan másként, de mégis egyenlő mértékben terhelik az izmokat.



„Amikor az ellenálláson alapuló edzésekről van szó, a »falatozás« valószínűleg hasonló előnyöket produkál, mint az egyben végzett teljes edzés” – mondja Gibala, aki maga is alkalmazta a módszert, hogy formában maradjon, amikor nem tudott lejutni az edzőterembe. Amennyiben az összesített volumen ugyanannyi, erősítés szempontjából a test valószínűleg nem tesz különbséget aközött, hogy a napi súlyemelési adagodat egyszerre végzed el, vagy elosztod a nap folyamán.