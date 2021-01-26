Erősítsd meg a szíved és a futásod egy életre

A PNAS természettudományi folyóiratban a közelmúltban megjelent tanulmány alapján a szív – az agyhoz hasonlóan – a kialakításának köszönhetően képes alkalmazkodni a különböző mozgásformákhoz, és ezek közül is elsősorban az állóképességet igénylőkhöz. A kutatásban csimpánzok szívét hasonlították össze ülő életmódot folytató emberekével, amerikai őslakos, önellátó gazdálkodást folytató földművesekével, hosszútávfutókéval és amerikai focista falemberekével.



Az eredmények szerint csak az embernél a bal kamra – a szívnek az a része, amelyik kipumpálja a vért a test felé – vékonyabb és hosszabb, ami megkönnyíti az izom számára a megnyúlást. A nagyobb bal kamra, amely jellemző volt a hosszútávfutók csoportjára, valamint kisebb mértékben a földművesekre (akik sokat gyalogolnak), lehetővé teszi a szív hatékonyabb működését és több vér kipumpálását minden egyes dobbanásnál. Ez azt jelenti, hogy a szív kevésbé erőlködik, és így kevésbé érződik fárasztónak az edzés, de a mindennapi tevékenységek is.



Azoknál viszont, akik nem végeznek rendszeresen állóképesség-fejlesztő mozgást, teljesen másfajta változás zajlik le: a szív alkalmazkodik ahhoz, hogy nagyobb ellenállást kell legyőznie, vagyis megváltozik a struktúrája, hogy az összenyomódott véredényeket is el tudja látni – ezt állapította meg a tanulmány társszerzője, Daniel Lieberman, PhD, aki az emberi evolúciós biológia témáját kutatja a Harvardon. A következmény az, hogy a szívfalak vastagabbá és rugalmatlanabbá válnak, és így a szívnek keményebben kell dolgoznia ahhoz, hogy elláthassa a feladatát. Ez volt a jellemző a falemberekre, akik a hosszabb távú futással szemben az erőnléti edzésre koncentrálnak, valamit a majmoknál, akiknek a szervezete nem optimalizált annyira a hosszú erőkifejtést igénylő mozgásokhoz, mint az emberé. Ugyanezt találták az ülő életmódot folytató embereknél, akiket a magas vérnyomás kialakulásának veszélye fenyeget.