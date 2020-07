Ugorj magasabbra, fuss gyorsabban és teljesíts jobban

Ennek oka az, hogy a kenguru erejét nemcsak izmai adják, hanem ahhoz a fascia – az egész testet behálózó kötőszövet – kinetikus energiája is (a mozgásenergia, amelyet egy labda eldobásához, erőemeléshez vagy dobozra ugráshoz használunk) hozzájárul. A kutatások azt mutatják, hogy a kenguru fasciájához hasonlóan az emberé is képes kinetikus energiát tárolni. Valójában az ember fasciája sokkal több kinetikus energiát képes tárolni, mint bármely más szövet a testben. Szóval ha erős és egészséges kötőszövetekkel rendelkezel, akkor megvan a lehetőséged rá, hogy magasabbra ugorj, gyorsabban fuss, és jobban teljesíts.



„A kinetikus energia az izmokban keletkezik – mondja Dr. Robert Schleip, a németországi Ulmi Egyetem fasciát vizsgáló kutatási projektjének igazgatója. – Ha azonban időlegesen is, de tárolni tudjuk ezt az energiát az izmokat körülölelő szövetekben, onnan sokkal robbanékonyabban szabadul fel, mint amire az izomrostok képesek. Valójában a szövet a másodperc töredéke alatt képes visszaadni az energiát, hogy elképesztő ugrási és gyorsulási teljesítményre legyünk képesek.”



Az izmoknak lényegében továbbra is meg kell teremteniük a test mozgatásához szükséges energiát, de a fasciánk segít megsokszorozni ezt az erőt anélkül, hogy az alatta lévő izmokból energiát veszítenénk.