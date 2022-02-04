Πέντε εύκολοι τρόποι να τρως πιο υγιεινά

Πώς να τρως πιο υγιεινά για μια ζωή
Καθοδήγηση
Η καλύτερη διατροφή δεν είναι συνώνυμο της στέρησης. Σου δίνουμε πέντε συμβουλές για να συνεχίσεις να απολαμβάνεις το φαγητό.
- Φέρσου με αγάπη στον εαυτό σου, εστιάζοντας στο πώς τρως και όχι μόνο στο τι τρως. Είναι και αυτό μια πρόοδος!
- Οι ειδικοί λένε ότι η συνειδητή διατροφή μπορεί να σε βοηθήσει να απολαμβάνεις πραγματικά τα γεύματά σου, αλλά και να νιώθεις καλύτερα μετά το φαγητό.
- Αντί να στερείσαι, προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τη διατροφή σου σαν ένα φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει τροφές που μπορείς να καταναλώνεις σε μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες. Δοκίμασε εμπνευσμένες συνταγές με υγιεινές τροφές στην εφαρμογή NTC.
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Μερικές φορές, μπορεί να είναι πιο ωφέλιμο για σένα να κάνεις λιγότερα, ιδίως όσον αφορά την άσκηση και τη διατροφή. Για να κάνεις θετικές αλλαγές στη διατροφή σου, είτε ασχολείσαι με το τρέξιμο, είτε σηκώνεις βάρη, είτε δεν κάνεις τίποτε από αυτά, το κλειδί είναι να εστιάζεις στην πρόοδο και όχι στην τελειότητα.
Μάλιστα, η θρέψη έχει να κάνει τόσο με το πώς τρως όσο και με το τι τρως, σύμφωνα με τον John Berardi, PhD, συνιδρυτή της Precision Nutrition. Ο Berardi, ειδικός στη βιοχημεία τροφίμων, συνεργάζεται με αθλητές έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και της αποκατάστασής τους μέσω της διατροφής. Οι πέντε αρχές που προτείνει για υγιεινή διατροφή δεν θα σε απογοητεύσουν.
1. Κάνε τα γεύματά σου συνειδητά
Όπως ξέρεις, το μάσημα κόβει το φαγητό σε κομμάτια που είναι πιο εύπεπτα. Όμως, αυτό που μπορεί να μην συνειδητοποιείς είναι ότι αν μασάς καλά και αργά, μπορείς να μειώσεις τη δυσπεψία και να αυξήσεις την απορρόφηση θρεπτικών ουσιών. Μπορεί επίσης να απολαμβάνεις περισσότερο το φαγητό σου. Αν συνήθως τρως γρήγορα, προσπάθησε να αφήνεις κάτω το πιρούνι σου ανάμεσα στις μπουκιές, να τρως με το μη κυρίαρχο χέρι σου, να χρησιμοποιείς ξυλάκια ή να μετατρέπεις το γεύμα σε μια άσκηση ενσυνειδητότητας, εστιάζοντας σε κάθε μπουκιά.
2. Φάε μόνο ό,τι χρειάζεσαι πραγματικά
Αν ρίξεις ρυθμούς, μπορείς επίσης να καταλάβεις πιο εύκολα πότε έχεις χορτάσει. Για παράδειγμα, αν συνήθως καταναλώνεις ένα γεύμα σε 10 λεπτά, προσπάθησε να το παρατείνεις σε 13 ή 15 λεπτά. Θα πρέπει να σταματάς να τρως, όταν νιώθεις ότι θα μπορούσες να φας περισσότερο, αλλά και ότι θα μπορούσες να σηκωθείς από το τραπέζι χωρίς να αισθάνεσαι πείνα, ακόμα και αν έχει απομείνει φαγητό στο πιάτο σου. Όταν τρως ακριβώς την κατάλληλη ποσότητα, το σώμα σου δεν αποθηκεύει τις επιπλέον θερμίδες ως λίπος, ενώ αποφεύγεις τον λήθαργο και τη δυσφορία που προκαλεί η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας φαγητού.
3. Κράτα σημειώσεις
Δεν μπορείς να αλλάξεις τη διατροφή σου, αν δεν έχεις μια σαφή εικόνα της διατροφής σου. Είτε προτιμάς να κρατάς ημερολόγιο είτε να χρησιμοποιείς κάποια εφαρμογή, σημείωσε τι τρως και πώς νιώθεις έπειτα από κάθε γεύμα ή σνακ. Όταν παρατηρήσεις ένα μοτίβο, μπορείς να μειώσεις τις τροφές που σου προκαλούν κούραση και να αυξήσεις εκείνες που σου δίνουν ενέργεια. Μπορεί να χρειαστεί να καταβάλεις λίγη παραπάνω προσπάθεια, αλλά το σώμα σου θα σε ανταμείψει.
4. Φάε με παρέα
Οι άνθρωποι δεν τρώνε "θρεπτικές ουσίες" αλλά γεύματα. Πάρα πολλοί από εμάς τρώμε βιαστικά, μπροστά στην τηλεόραση ή ενώ κοιτάμε το τηλέφωνό μας. Το να κάτσεις να φας με συγγενείς και φίλους μπορεί να μειώσει το άγχος, να ενισχύσει τις κοινωνικές σχέσεις, ακόμα και να σε βοηθήσει να τρως πιο αργά. Κάνει το γεύμα το επίκεντρο του ενδιαφέροντος.
5. Μην απορρίπτεις διατροφικές απολαύσεις
Αντί να δαιμονοποιείς συγκεκριμένες τροφές, προσπάθησε να αντιμετωπίσεις τη διατροφή σου σαν ένα φάσμα, το οποίο περιλαμβάνει τροφές που μπορείς να καταναλώνεις πιο συχνά (όπως λαχανικά) και λιγότερο συχνά (όπως παγωτό). Οι υπερβολικοί περιορισμοί μπορεί να σου γυρίσουν μπούμερανγκ, αφού σε ωθούν να τα βροντήξεις όλα και να πέσεις με τα μούτρα στις τροφές που προσπαθούσες να αποφύγεις. Οι συνειδητές απολαύσεις σε βοηθούν να βρεις την τέλεια ισορροπία.
Όταν εστιάζεις στην πρόοδο και όχι στην τελειότητα, μπορείς να αποφύγεις τις τύψεις που προκαλεί συχνά η κουλτούρα της δίαιτας και να απολαύσεις πραγματικά το φαγητό.
Κείμενο: Daniel Menasche
Εικονογράφηση: Gracia Lam
ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
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