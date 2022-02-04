Πέντε εύκολοι τρόποι να τρως πιο υγιεινά

Μερικές φορές, μπορεί να είναι πιο ωφέλιμο για σένα να κάνεις λιγότερα, ιδίως όσον αφορά την άσκηση και τη διατροφή. Για να κάνεις θετικές αλλαγές στη διατροφή σου, είτε ασχολείσαι με το τρέξιμο, είτε σηκώνεις βάρη, είτε δεν κάνεις τίποτε από αυτά, το κλειδί είναι να εστιάζεις στην πρόοδο και όχι στην τελειότητα.

Μάλιστα, η θρέψη έχει να κάνει τόσο με το πώς τρως όσο και με το τι τρως, σύμφωνα με τον John Berardi, PhD, συνιδρυτή της Precision Nutrition. Ο Berardi, ειδικός στη βιοχημεία τροφίμων, συνεργάζεται με αθλητές έχοντας ως στόχο τη βελτίωση των επιδόσεων και της αποκατάστασής τους μέσω της διατροφής. Οι πέντε αρχές που προτείνει για υγιεινή διατροφή δεν θα σε απογοητεύσουν.