Έξι τρόποι για να τρως πιο αργά και να απολαμβάνεις το γεύμα σου

Ωστόσο, αν αδειάσεις το πιάτο σου πιο γρήγορα από όσο χρειάζεται για να το πλύνεις, το σώμα και το μυαλό σου δεν προλαβαίνουν να καταγράψουν τι συμβαίνει και να αντιδράσουν ανάλογα. Αν επιβραδύνεις τους ρυθμούς σου, είναι σχεδόν βέβαιο ότι δεν θα τρως περισσότερο από όσο πρέπει, τώρα και στο μέλλον, λέει η Melanson.



Θέλεις περισσότερα πλεονεκτήματα; Η αργή κατανάλωση γευμάτων διευκολύνει επίσης τη χώνεψη, λέει η Scott-Dixon. Όταν τρως γρήγορα, η τροφή κατεβαίνει απότομα στο στομάχι και στο έντερο, τα οποία δεν είναι προετοιμασμένα για να την επεξεργαστούν σωστά. Αυτό μπορεί επίσης να ενεργοποιήσει το συμπαθητικό νευρικό σύστημα (την αντίδραση πάλης ή φυγής), το οποίο απομακρύνει το αίμα από το πεπτικό σύστημα και μπορεί να διαταράξει τις συσπάσεις που κάνει το έντερο για τη μεταφορά της τροφής. Όλα αυτά μπορούν να σου προκαλέσουν καούρες, δυσπεψία και δυσκοιλιότητα.



Πέρα από τις σωματικές λειτουργίες, οι ειδικοί συμφωνούν ότι η αργή κατανάλωση γευμάτων μπορεί να προκαλέσει πιο έντονα συναισθήματα χαράς. Σύμφωνα με μελέτες, τα άτομα απολαμβάνουν το ίδιο γεύμα περισσότερο όταν το καταναλώνουν αργά, το οποίο σημαίνει ότι χρειάζονται λιγότερες θερμίδες για να αποκομίσουν το ίδιο αίσθημα ευχαρίστησης, λέει η Melanson. Αυτό το πλεονέκτημα είναι πολύ σημαντικό όταν προσπαθείς να ελέγξεις το βάρος σου αλλά εξακολουθείς να θέλεις να απολαμβάνεις τη ζωή (και έτσι πρέπει να κάνεις). Είναι επίσης χρήσιμο όταν θέλεις να μην αισθάνεσαι φουσκωμένος πριν από την προπόνηση.