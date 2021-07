Συμβουλές για το πώς να κάνετε τα φυλλώδη πράσινα λαχανικά νόστιμα, από τους ειδικούς

Η νέα επιστήμη της σαλάτας

Όταν ακούς τη φράση "τροφή για τους μύες", το μυαλό σου πηγαίνει μάλλον στις πρωτεΐνες. Πολύ λογικό. Μάθε όμως και κάτι άλλο: τα φυλλώδη λαχανικά που καταναλώνεις (ή δεν καταναλώνεις) μπορούν να κάνουν τη διαφορά στη μυϊκή σου δύναμη, ανεξάρτητα από την πρωτεΐνη που τρως, σύμφωνα με μια πρόσφατη μελέτη στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Nutrition.



Πώς ακριβώς; Τα φυλλώδη λαχανικά, όπως η λαχανίδα, η ρόκα, το σπανάκι, το λάχανο, το σέσκουλο, το μαρούλι και τα φύλλα των παντζαριών, περιέχουν χημικές ενώσεις που λέγονται νιτρικά άλατα. Ο οργανισμός τα μετατρέπει σε νιτρικό οξείδιο, το οποίο συμβάλλει στη βελτίωση της λειτουργίας των αιμοφόρων αγγείων, σύμφωνα με τον Ryan Andrews, διπλωματούχο διαιτολόγο, επικεφαλής διατροφολόγος και σύμβουλο στην Precision Nutrition. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να βελτιώσει την κυκλοφορία του αίματος, να ενισχύσει τη μεταφορά θρεπτικών στοιχείων και οξυγόνου, αλλά και να συμβάλει στην αποβολή άχρηστων ουσιών. Χάρη στην ενισχυμένη αγγειακή λειτουργία, η κατανάλωση λαχανικών μπορεί να βελτιώσει τη δύναμη και την αποκατάστασή σου, ακόμα και αν δεν κάνεις πρωταθλητισμό, όπως λέει ο συγγραφέας της μελέτης Marc Sim, PhD, μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Edith Cowan University School of Medical and Health Sciences.



Η συχνή κατανάλωση λαχανικών μπορεί να κάνει καλό και στο έντερό σου. Το γαστρεντερικό σύστημα (κοινώς, το έντερό σου) περιλαμβάνει εκατομμύρια βακτήρια, τόσο ωφέλιμα όσο και επιβλαβή. Αυτά τα βακτήρια μπορούν να επηρεάσουν το σωματικό βάρος, το σάκχαρο του αίματος, την υγεία του εγκεφάλου και άλλα, επισημαίνει ο Shiv Desai, MD, γαστρεντερολόγος στο Austin Gastroenterology. Τα πράσινα, φυλλώδη λαχανικά περιέχουν σουλφοκινοβόζη (SQ), ένα σάκχαρο που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη των ωφέλιμων μικροβίων έναντι των επιβλαβών, όπως υποδεικνύει μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The ISME Journal.



Φυσικά, αν, όπως ο περισσότερος κόσμος, δεν τρως περίπου πέντε μερίδες λαχανικών τη μέρα, που είναι γενικά η συνιστώμενη ποσότητα, όλα αυτά τα οφέλη εξανεμίζονται, εξηγεί ο Andrews. Ωστόσο, ο Sim επισημαίνει ότι αν μία από τις ημερήσιες μερίδες σου είναι ένα πράσινο και φυλλώδες λαχανικό, μπορείς τουλάχιστον να προσλάβεις ωφέλιμα νιτρικά άλατα. Πληροφοριακά, μία μερίδα είναι περίπου δύο φλιτζάνια ωμά (ή ένα φλιτζάνι μαγειρεμένα) λαχανικά. Για ακόμα μεγαλύτερα οφέλη, μπορείς να καταναλώνεις περισσότερες από πέντε μερίδες, αλλά μην ξεπεράσεις τις δέκα μερίδες για πολλές μέρες συνεχόμενα, ώστε να μην σου πέσει βαριά όλη αυτή η ποσότητα φυτικών ινών, επισημαίνει ο Andrews.