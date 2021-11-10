8 συμβουλές υγιεινής διατροφής για δρομείς

Η κατανάλωση επαρκών ποσοτήτων νερού είναι μια σύσταση για την υγεία που μπορείς εύκολα να αγνοήσεις. Άλλωστε, αν διψάς, πίνεις νερό, σωστά; Αλλά για τους δρομείς, η ενυδάτωση είναι κάτι πιο περίπλοκο.

Όταν ιδρώνεις, χάνεις ηλεκτρολύτες και υγρά που χρειάζεται το σώμα σου για να λειτουργήσει σωστά. Αυτό μπορεί να συμβεί γρήγορα και, αν δεν αναπληρώνεις ό,τι χάνεται, μπορεί να πηγαίνεις γυρεύοντας, λέει ο Brian St. Pierre, RD, Director of Nutrition της Precision Nutrition. "Μία από τις βασικές αιτίες που οι άνθρωποι τραυματίζονται στον αθλητισμό, ανεξάρτητα από το σπορ, είναι η αφυδάτωση και η κόπωση", αναφέρει. "Αν μπορείς να παραμείνεις ενυδατωμένος, μειώνεις σημαντικά τον κίνδυνο τραυματισμού". (Σύμφωνα με έρευνες, η αφυδάτωση μπορεί να μειώσει τη μυϊκή αντοχή, αυξάνοντας τις πιθανότητες διαστρέμματος ή θλάσης.)

Για να συνεχίσεις να έχεις ενέργεια και να τρέχεις δυναμικά, πρέπει να διατηρείς σε υψηλά επίπεδα τα αποθέματα νερού πριν, στη διάρκεια και μετά τις προπονήσεις. "Το σώμα σου δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην αφυδάτωση. Έτσι, για να μεγιστοποιήσεις τις επιδόσεις, ο στόχος σου είναι να παραμένεις πάντα ενυδατωμένος", λέει ο St. Pierre.

Μια καλή οδηγία που ισχύει για τους δρομείς είναι να πίνεις 12 έως 16 ποτήρια νερού των 237 mL κάθε μέρα, ιδιαίτερα τις μέρες που γυμνάζεσαι σε εξωτερικό χώρο, αναφέρει ο Maciel. Αν δυσκολεύεσαι να πιεις τόσο πολύ νερό, μπορείς να τρως περισσότερα φρούτα και λαχανικά που περιέχουν μεγάλες ποσότητες νερού, ώστε να αυξάνεις την πρόσληψη υγρών, προσθέτει ο St. Pierre.

Πάρε μαζί σου ένα παγούρι νερού σε κάθε διαδρομή που διαρκεί πάνω από 15 λεπτά, αναφέρει ο Maciel, και πίνε λίγες γουλιές κάθε 15 έως 20 λεπτά. Αν σκοπεύεις να τρέξεις στον δρόμο για πάνω από 90 λεπτά, προτείνει να έχεις μαζί σου ένα αθλητικό ρόφημα, ώστε να αναπληρώνεις τους ηλεκτρολύτες, όπως το νάτριο και το κάλιο, που χάνεις με τον ιδρώτα. Την ημέρα του αγώνα, πίνε μια γουλιά κάποιου υγρού κάθε φορά που περνάς από έναν σταθμό, ακόμα και αν πρόκειται μόνο για μια πολύ μικρή ποσότητα νερού.

Όσον αφορά τους αγώνες, επικεντρώσου στη σωστή ενυδάτωση μία εβδομάδα πριν, για να διατηρήσεις υψηλά τα επίπεδα των υγρών. Το να περιμένεις μέχρι την προηγούμενη νύχτα, ή ακόμα χειρότερα, την ημέρα του αγώνα για να πιεις περισσότερο νερό, δεν πρόκειται να αναστρέψει τις επιπτώσεις μείωσης των επιδόσεών σου, που μπορεί να έχουν προκληθεί από την αφυδάτωση στην προπόνησή σου μέχρι εκείνο το σημείο, αναφέρει ο Maciel.

Τέλος, μην ξεχνάς να επανυδατώνεσαι αφού ολοκληρώσεις μια διαδρομή ή έναν αγώνα. Σύμφωνα με τον St. Pierre, ένας τρόπος που μπορεί να σε βοηθήσει να διασφαλίσεις ότι έχεις αντικαταστήσει τα υγρά που έχασες είναι να ζυγιστείς πριν από το τρέξιμο και μετά ξανά στο τέλος. Η διαφορά είναι περίπου η ποσότητα που θα πρέπει να πιεις, για να είσαι σε ετοιμότητα για την επόμενη προπόνηση.