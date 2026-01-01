Holon Nike Factory Store

Holon Nike Factory Store

Opening Soon • Opens at 10.00

38 Merkava

Holon, Tel Aviv, 5885936, IL

00 97 2035 625688

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Store Hours

Mon - Thu: 10.00 - 21.30
Fri: 9.00 - 14.00
Sat: 10.00 - 22.00
Sun: 10.00 - 21.30

Services

  • Sale 24/7

    Sale 24/7

    Save big at any time online.

  • Nike Gift Cards (Store Only)

    Nike Gift Cards (Store Only)

    This store accepts gift cards bought in other Nike Stores in local currency.

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