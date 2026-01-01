Nike Store Azrieli (Partnered)

Nike Store Azrieli (Partnered)

Closed • Opens Tomorrow at 9.30

Derech Menachem Begin 132

Azrieli Center

TEL AVIV, Tel Aviv, 67011, IL

03-6953033

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Store Hours

Mon - Thu: 9.30 - 22.00
Fri: 9.30 - 15.00
Sat: 10.00 - 23.00
Sun: 9.30 - 22.00

Services

  • Return Information

    Return Information

    This store does not accept returns for Nike.com or Nike App orders.

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