Ropa de verano: entrena al máximo rendimiento
Cuando aprieta el calor, nuestra ropa de verano te ayuda a mantener la frescura. Nuestros tejidos transpirables permiten que el aire circule alrededor del cuerpo, mientras que las siluetas depuradas garantizan la libertad de movimiento. Escoge partes de arriba sin mangas y pantalones cortos para una cobertura mínima. ¿Prefieres proteger la piel del sol? Entonces opta por las camisetas de manga larga y los pantalones de largo completo.
Mantén la frescura
En Nike, sabemos que sudar es fundamental a la hora de batir tus marcas personales. Por eso, nuestra gama de ropa de verano incorpora el aclamado material Dri-FIT. Este tejido se compone de fibras que capilarizan la humedad y la extienden por la superficie de la prenda para que se seque rápidamente. Así, puedes concentrarte en tus objetivos sin preocuparte por el sudor. Para disfrutar de una mayor comodidad, opta por diseños con inserciones de malla, colocadas en las zonas que más calor acumulan para mejorar el flujo de aire.
Protege la piel del sol
Si vas a correr, hacer senderismo o jugar al tenis al aire libre, necesitarás prendas que te protejan de los rayos del sol. Nuestra ropa de verano con protección UV ayuda a bloquear los rayos UVA y UVB. Además, algunos de estos diseños incluyen detalles prácticos, como mangas con orificios para el pulgar que mantienen la prenda en su sitio y tejidos elásticos para facilitar los movimientos.
La base de un buen rendimiento
Trabaja en tus capacidades deportivas desde los pies con nuestras zapatillas de verano de calidad profesional. Nuestra gama incluye suelas exteriores que se adaptan a todo tipo de deporte. Para los entrenamientos sobre superficies duras, opta por patrones ligeramente texturizados y suelas exteriores de goma, ya que ofrecen el agarre y la durabilidad necesarios para cumplir tus objetos. ¿Vas a practicar deporte al aire libre? Nuestras zapatillas de senderismo y trail running cuentan con tracción direccional para garantizar la estabilidad en superficies irregulares. En cuanto a la amortiguación, incorporan espuma reactiva que absorbe los golpes y los impactos para ayudarte a reducir el cansancio y el riesgo de sufrir lesiones. Para disfrutar de una sensación mullida y dinámica, escoge los modelos con nuestras innovadoras unidades Nike Air, cuya tecnología absorbe la energía de los movimientos y después recupera la forma para propulsarte en la siguiente zancada.
Ropa de verano resistente para promesas del deporte
Creemos que cualquier atleta joven se merece prendas de la misma alta calidad que las figuras del deporte a las que admira. Por eso, nuestra ropa de verano está confeccionada con tejidos elásticos que proporcionan una total libertad de movimiento. Encuentra materiales que capilarizan la humedad para que ni el sudor ni el calor le impidan entrenar cómodamente. Para los días más fríos, escoge modelos ligeros para que se vistan por capas y así eviten mojarse y retengan el calor.
Move to Zero de Nike
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. ¿Quieres unirte a esta iniciativa? Elige la ropa de verano Nike con nuestra etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.