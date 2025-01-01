Leggings de verano: estilo y confianza aunque haga calor
Cuando el calor apriete, mantén la frescura con nuestros pantalones de verano. Descubre diseños de alto rendimiento en suave tejido Knit, modelos de senderismo con acabados para protegerte de los rayos UV o leggings de compresión para que entrenes con confianza. Los materiales de peso medio a prueba de sentadillas son suaves y cómodos. Tu look de entrenamiento será más que práctico.
Comodidad durante toda la sesión
Nuestros pantalones de verano están confeccionados con tejidos suaves que acompañan los movimientos. Por ejemplo, las mallas de verano están diseñadas para ajustarse al cuerpo y cuentan con menos costuras para ofrecer un acabado más suave y reducir los roces. Además, la cintura elástica ancha las mantiene en su sitio sin pellizcar ni apretar. Disfruta de la sensación de sujeción y flexibilidad en la zona del torso, que te da confianza al hacer sentadillas marcadas o levantar mucho peso. Si prefieres un corte más holgado, echa un vistazo a nuestra gama de pantalones y leggings acampanados, ideales para una sesión de HIIT o de yoga. Los materiales no transparentan, pero te cubren y crean una silueta estilizada.
Olvídate del sudor
Si hace calor, necesitarás prendas de alto rendimiento confeccionadas con materiales transpirables y tejidos que capilarizan la humedad. Algunos de nuestros leggings de verano incluyen paneles de malla en las pantorrillas para que el aire circule y así mantengas la frescura durante los entrenamientos intensos. Busca pantalones de verano con tecnología Nike Dri-FIT. Este innovador tejido absorbe el sudor de la piel para que se evapore rápidamente, favoreciendo la transpirabilidad y la comodidad.
Joggers versátiles
Sea cual sea la estación del año, para las sesiones matutinas y los calentamientos necesitas prendas que puedas quitarte cuando quieras. Nuestra selección de pantalones de verano incluye joggers atemporales en tejido Fleece de densidad media y en French terry. Este material versátil y ligero de mezcla de algodón es ideal cuando hace calor, ya que es absorbente y transpirable de manera natural. Además, es liso en la parte exterior y suave en el interior, con pequeños rizos sin cepillar muy agradables al contacto con la piel.
Ropa de calidad para aventuras épicas
Nuestros pantalones de verano, versátiles a la par que cómodos, están diseñados para quienes se pasan el día explorando y disfrutando de distintas actividades. Estos modelos ligeros protegen frente a los rayos UV sin añadir peso. Busca diseños con cintura elástica y cordón interior para lograr un ajuste perfecto. Los cordones elásticos del bajo permiten adaptar la silueta y darle un toque personalizado. También encontrarás pares con acabado repelente al agua para que no te mojes cuando llueva.
Pequeños detalles, grandes diferencias
Tanto si buscas leggings de verano como pantalones de senderismo o de chándal, nuestros diseños están repletos de detalles ingeniosos. Muchos modelos de pantalones incluyen bolsillos profundos con un cierre de botón a presión, mientras que las mallas presentan un bolsillo integrado en la parte trasera para crear una silueta estilizada. Las cremalleras te permiten guardar los objetos de valor de forma segura mientras haces ejercicio.
La carrera por el planeta
Queremos que las próximas generaciones disfruten de muchos más veranos. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige pantalones Nike de verano con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.