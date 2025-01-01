  1. Ropa
    2. /
  2. Pantalones y mallas

Leggings y pantalones de verano(36)

Nike Pro
Nike Pro Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
Superventas
Nike Pro
Leggings de talle medio con paneles de malla - Mujer
44,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
Superventas
Nike Pro
Leggings de tres cuartos de talle medio con panel de malla - Mujer
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de 8 cm - Mujer
Superventas
Nike Pro
Pantalón corto de 8 cm - Mujer
29,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Superventas
Nike Pro 365
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
29,99 €
Nike One
Nike One Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
Superventas
Nike One
Leggings de 7/8 de talle alto - Mujer
49,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
34,99 €
Jordan Sport Crossover
Jordan Sport Crossover Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
Superventas
Jordan Sport Crossover
Pantalón Dri-FIT de tejido Fleece - Hombre
69,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
59,99 €
Nike Pro
Nike Pro Leggings de longitud completa y talle medio con paneles de malla - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro
Leggings de longitud completa y talle medio con paneles de malla - Mujer
49,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm de talle alto con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 20 cm de talle alto con bolsillos - Mujer
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto con slip Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto con slip Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
Superventas
Nike (M) One
Leggings de 7/8 y talle alto con bolsillos (Maternity) - Mujer
54,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Sportswear Classic
Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Leggings (Talla grande) - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Leggings (Talla grande) - Mujer
44,99 €
Nike One
Nike One Pantalón Dri-FIT de talle alto plegable - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón Dri-FIT de talle alto plegable - Mujer
59,99 €
Nike Swift
Nike Swift Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Leggings de running de 7/8 y talle alto con bolsillos - Mujer
84,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Jogger Dri-FIT técnico con protección UV - Hombre
Materiales reciclados
Nike Primary Fleece
Jogger Dri-FIT técnico con protección UV - Hombre
74,99 €
Nike ACG
Nike ACG Pantalones de senderismo con protección UV - Hombre
Materiales reciclados
Nike ACG
Pantalones de senderismo con protección UV - Hombre
114,99 €
Nike ACG "Activitorium"
Nike ACG "Activitorium" Pantalón de talle alto con protección UV - Mujer
Materiales reciclados
Nike ACG "Activitorium"
Pantalón de talle alto con protección UV - Mujer
114,99 €
Jordan Sport Leak Protection: Period
Jordan Sport Leak Protection: Period Pantalón corto - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport Leak Protection: Period
Pantalón corto - Mujer
49,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Jordan Sport
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
39,99 €
Nike Pro Sculpt
Nike Pro Sculpt Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
Superventas
Nike Pro Sculpt
Leggings de talle alto y longitud completa - Mujer
59,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Mallas cortas de ciclismo de 13 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Sportswear Classic
Mallas cortas de ciclismo de 13 cm y talle alto - Mujer
30 % de descuento
Jordan Sport
Jordan Sport Leggings - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Leggings - Mujer
30 % de descuento
Jordan
Jordan Pantalón deportivo de tejido Knit - Mujer
Jordan
Pantalón deportivo de tejido Knit - Mujer
50 % de descuento
Nike One
Nike One Leggings cortos de talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Leggings cortos de talle alto - Mujer
30 % de descuento
Nike Sportswear
Nike Sportswear Pantalón de talle medio - Mujer
Nike Sportswear
Pantalón de talle medio - Mujer
50 % de descuento
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Pantalón entallado de tejido Knit y talle medio - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear Windrunner
Pantalón entallado de tejido Knit y talle medio - Mujer
40 % de descuento
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de 8 cm - Niña
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto de 8 cm - Niña
28 % de descuento
Nike Sportswear Windrunner
Nike Sportswear Windrunner Pantalón estampado de tejido Woven con protección UV y talle medio - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear Windrunner
Pantalón estampado de tejido Woven con protección UV y talle medio - Mujer
40 % de descuento
Jordan Sport
Jordan Sport Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Mallas cortas de 18 cm y talle alto - Mujer
40 % de descuento

Leggings de verano: estilo y confianza aunque haga calor

Cuando el calor apriete, mantén la frescura con nuestros pantalones de verano. Descubre diseños de alto rendimiento en suave tejido Knit, modelos de senderismo con acabados para protegerte de los rayos UV o leggings de compresión para que entrenes con confianza. Los materiales de peso medio a prueba de sentadillas son suaves y cómodos. Tu look de entrenamiento será más que práctico.


Comodidad durante toda la sesión


Nuestros pantalones de verano están confeccionados con tejidos suaves que acompañan los movimientos. Por ejemplo, las mallas de verano están diseñadas para ajustarse al cuerpo y cuentan con menos costuras para ofrecer un acabado más suave y reducir los roces. Además, la cintura elástica ancha las mantiene en su sitio sin pellizcar ni apretar. Disfruta de la sensación de sujeción y flexibilidad en la zona del torso, que te da confianza al hacer sentadillas marcadas o levantar mucho peso. Si prefieres un corte más holgado, echa un vistazo a nuestra gama de pantalones y leggings acampanados, ideales para una sesión de HIIT o de yoga. Los materiales no transparentan, pero te cubren y crean una silueta estilizada.


Olvídate del sudor


Si hace calor, necesitarás prendas de alto rendimiento confeccionadas con materiales transpirables y tejidos que capilarizan la humedad. Algunos de nuestros leggings de verano incluyen paneles de malla en las pantorrillas para que el aire circule y así mantengas la frescura durante los entrenamientos intensos. Busca pantalones de verano con tecnología Nike Dri-FIT. Este innovador tejido absorbe el sudor de la piel para que se evapore rápidamente, favoreciendo la transpirabilidad y la comodidad.


Joggers versátiles


Sea cual sea la estación del año, para las sesiones matutinas y los calentamientos necesitas prendas que puedas quitarte cuando quieras. Nuestra selección de pantalones de verano incluye joggers atemporales en tejido Fleece de densidad media y en French terry. Este material versátil y ligero de mezcla de algodón es ideal cuando hace calor, ya que es absorbente y transpirable de manera natural. Además, es liso en la parte exterior y suave en el interior, con pequeños rizos sin cepillar muy agradables al contacto con la piel.


Ropa de calidad para aventuras épicas


Nuestros pantalones de verano, versátiles a la par que cómodos, están diseñados para quienes se pasan el día explorando y disfrutando de distintas actividades. Estos modelos ligeros protegen frente a los rayos UV sin añadir peso. Busca diseños con cintura elástica y cordón interior para lograr un ajuste perfecto. Los cordones elásticos del bajo permiten adaptar la silueta y darle un toque personalizado. También encontrarás pares con acabado repelente al agua para que no te mojes cuando llueva.


Pequeños detalles, grandes diferencias


Tanto si buscas leggings de verano como pantalones de senderismo o de chándal, nuestros diseños están repletos de detalles ingeniosos. Muchos modelos de pantalones incluyen bolsillos profundos con un cierre de botón a presión, mientras que las mallas presentan un bolsillo integrado en la parte trasera para crear una silueta estilizada. Las cremalleras te permiten guardar los objetos de valor de forma segura mientras haces ejercicio.


La carrera por el planeta


Queremos que las próximas generaciones disfruten de muchos más veranos. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige pantalones Nike de verano con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.