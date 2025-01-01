Sudaderas de verano: diseñadas para los días soleados
Cuando sale el sol, necesitas ropa que te permita mantener la frescura. Nuestra colección de jerséis de verano está repleta de diseños ligeros y transpirables, ideales para hacer ejercicio. ¿Lo mejor de estas prendas básicas? Están confeccionadas con materiales suaves, presentan un corte holgado y pueden quitarse en cuanto empieces a sudar. Elige entre tonos clásicos o colores alegres que te hagan sonreír.
Actívate con ropa que te proteja del sol
¿Vas a entrenar al aire libre o a pasar muchos días al sol? No te preocupes, tenemos sudaderas de verano confeccionadas en tejido de punto ligero con protección contra los rayos UVA y UVB. Nuestros modelos de manga larga para niños/as mayores cubren totalmente los brazos y el pecho. Además, los tejidos de punto sencillo son suaves al tacto, con la elasticidad adecuada para garantizar la comodidad.
Descubre nuestros tejidos versátiles
Cuando llegue el calor, cambia tus gruesas prendas de invierno por una sudadera de verano ligera en suave tejido French terry que tenga capucha. Este material es ideal para los días más cálidos, ya que ofrece un punto intermedio entre los tejidos Fleece y Knit. Los pequeños rizos del interior ofrecen mayor transpirabilidad y suavidad al contacto con la piel. Los modelos con cremallera se pueden llevar abiertos o cerrados. También tenemos diseños holgados con hombros ligeramente caídos y una silueta amplia, perfectos para llevar con otras prendas en función de la temperatura.
Sudaderas con capucha de acabado innovador
Si te espera un verano caluroso, elige una sudadera Nike con capucha y tecnología Nike Dri-FIT, que capilariza la humedad. Este innovador tejido absorbe el sudor de la piel para que se seque más rápido, lo que te ayuda a mantener la transpirabilidad y la comodidad. Nuestro excelente tejido Fleece de rizo es liso por fuera y suave por dentro. También es transpirable y proporciona calidez sin añadir peso en los días más fríos.
Detalles ingeniosos
Nuestras sudaderas y jerséis de verano incorporan detalles que te permiten moverte cómodamente, como puños y dobladillos acanalados. Los materiales elásticos consiguen que las prendas se mantengan en su sitio. Si necesitas protección adicional, busca modelos con prácticos orificios para los pulgares en las mangas. También tenemos diseños con bolsillos en la parte delantera, ideales para guardar los objetos imprescindibles. Además, todas nuestras prendas se pueden lavar a máquina para facilitar su cuidado.
Miramos al futuro
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige una sudadera o jersey de verano con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos.