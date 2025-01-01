Pantalones cortos para verano: mantén la frescura
Cuando las temperaturas empiezan a aumentar, es fundamental encontrar los pantalones cortos de verano más adecuados. Nuestros diseños de alto rendimiento combinan tecnología de capilarización del sudor y comodidad para que puedas centrarte en tus objetivos. Descubre una gran variedad de siluetas que te permiten moverte con libertad, tanto si corres en asfalto como si vas al gimnasio o solo quieres relajarte.
Capilarización del sudor y sujeción
Prepárate para rendir al máximo con nuestros pantalones cortos de verano con tecnología Nike Dri-FIT. Este innovador tejido absorbe el sudor de la piel para que se evapore rápidamente, de modo que mantienes la frescura y la comodidad, incluso cuando intentas superar tus límites. Da igual cuántas repeticiones hagas: los pantalones permanecen en su sitio gracias a la cintura elástica que se estira contigo. El forro interior proporciona una sujeción ligera para que disfrutes de las ventajas de contar con otra capa sin peso adicional. Además, las aberturas laterales y los paneles inferiores de malla te permiten seguir adelante sin acalorarte.
Materiales para combatir el calor
Cuando aumentas la intensidad del entrenamiento, necesitas tejidos que te ayuden a mantener la frescura. Los pantalones cortos elaborados en material seersucker combaten el calor gracias a la ligereza del tejido, que no se pega a la piel. Además, los bolsillos forrados de malla reducen las arrugas y los pliegues para darte un look aerodinámico en todo momento. ¿Quieres moverte con total libertad? Prueba nuestros modelos en tejidos ligeros, que te permiten estirarte sin restricciones. Por otro lado, los materiales resistentes a los rayos UV te protegen del sol.
Encuentra el ajuste perfecto
Seguro que tenemos unos pantalones cortos de verano que se adapten a ti. Si buscas una prenda ligera que te permita correr rápido y sin límites, opta por nuestros modelos de talle medio. ¿Prefieres un poco más de protección? Elige una opción de talle alto con una cintura elástica ancha que perfile el torso para proporcionarte comodidad y sujeción. Tenemos desde diseños ceñidos, que se ajustan al cuerpo y le dan un aspecto estilizado, hasta opciones muy versátiles de corte holgado. Incluso hay modelos premamá que se adaptan a ti y a tu barriguita.
Detalles que marcan la diferencia
En Nike, sabemos que los pequeños detalles pueden tener un gran impacto. Lleva los objetos imprescindibles a mano gracias a los pantalones cortos de verano con prácticos bolsillos laterales. Para mayor seguridad, opta por modelos con bolsillos traseros con cremallera, perfectos para guardar el móvil o las tarjetas. Los cordones interiores y exteriores te permiten adaptar el ajuste a tu gusto. Además, las cinturas elásticas se ven planas sobre la piel para crear un sencillo aspecto aerodinámico.
Participa en nuestra aventura
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige pantalones cortos Nike de verano con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50% de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Esta es solo una de las maneras que tenemos de afrontar el reto.