Pantalones cortos de verano(84)

Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de 8 cm - Mujer
Superventas
Nike Pro
Pantalón corto de 8 cm - Mujer
29,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike One
Pantalón corto con malla interior de talle medio y 8 cm Dri-FIT - Mujer
39,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Pantalón corto de running Dri-FIT de 18 cm con malla interior - Hombre
Superventas
Nike Challenger
Pantalón corto de running Dri-FIT de 18 cm con malla interior - Hombre
37,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 13 cm - Mujer
Superventas
Nike Pro 365
Pantalón corto de 13 cm - Mujer
29,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike Challenger
Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
37,99 €
Nike Pro 365
Nike Pro 365 Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
Materiales reciclados
Nike Pro 365
Pantalón corto de 20,5 cm - Mujer
34,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Superventas
Nike Swift
Pantalón corto de running con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
59,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle alto y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Jordan Dri-FIT Sport
Jordan Dri-FIT Sport Pantalón corto de tejido Woven - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Dri-FIT Sport
Pantalón corto de tejido Woven - Hombre
39,99 €
Nike Swift
Nike Swift Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Nike Swift
Pantalón corto de running de 10 cm ceñido, con talle alto y bolsillos - Mujer
59,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 20 cm de talle alto con bolsillos - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 20 cm de talle alto con bolsillos - Mujer
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto con slip Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto con slip Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalón corto de running Dri-FIT de 18 cm con malla interior - Hombre
Superventas
Nike Stride
Pantalón corto de running Dri-FIT de 18 cm con malla interior - Hombre
49,99 €
Nike One
Nike One Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Mallas cortas de 13 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Sportswear Tech Fleece
Nike Sportswear Tech Fleece Pantalón corto - Hombre
Materiales reciclados
Nike Sportswear Tech Fleece
Pantalón corto - Hombre
69,99 €
Nike Fast
Nike Fast Pantalón corto de running Dri-FIT con malla interior de 8 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Fast
Pantalón corto de running Dri-FIT con malla interior de 8 cm - Hombre
39,99 €
Nike Pro
Nike Pro Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Pro
Pantalón corto de fitness Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Nike Sportswear Classic
Nike Sportswear Classic Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
Superventas
Nike Sportswear Classic
Pantalón corto de ciclismo de 20 cm y talle alto - Mujer
29,99 €
Nike Form
Nike Form Pantalón corto Dri-FIT versátil de 18 cm sin forro - Hombre
Materiales reciclados
Nike Form
Pantalón corto Dri-FIT versátil de 18 cm sin forro - Hombre
39,99 €
Nike Club
Nike Club Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre
Nike Club
Alumni Pantalón corto de tejido French terry - Hombre
44,99 €
Nike Trail Second Sunrise
Nike Trail Second Sunrise Pantalón corto de running Dri-FIT ADV con malla interior de 13 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Trail Second Sunrise
Pantalón corto de running Dri-FIT ADV con malla interior de 13 cm - Hombre
74,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalón corto de entrenamiento Dri-FIT - Niño/a
Superventas
Nike Multi
Pantalón corto de entrenamiento Dri-FIT - Niño/a
19,99 €
Nike Club
Nike Club Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre
Nike Club
Pantalón corto Flow de tejido Woven - Hombre
39,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre
24,99 €
Nike Challenger
Nike Challenger Pantalón corto de running Dri-FIT de 18 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike Challenger
Pantalón corto de running Dri-FIT de 18 cm con malla interior - Hombre
37,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de malla Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de malla Dri-FIT - Hombre
39,99 €
Nike AeroSwift
Nike AeroSwift Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike AeroSwift
Pantalón corto de running Dri-FIT de 5 cm con malla interior - Hombre
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto Dri-FIT - Hombre
34,99 €
Jordan Brooklyn Fleece
Jordan Brooklyn Fleece Pantalón corto - Hombre
Superventas
Jordan Brooklyn Fleece
Pantalón corto - Hombre
49,99 €
Nike Primary Fleece
Nike Primary Fleece Pantalón corto Dri-FIT técnico de 18 cm sin forro - Hombre
Materiales reciclados
Nike Primary Fleece
Pantalón corto Dri-FIT técnico de 18 cm sin forro - Hombre
59,99 €
Nike (M) One
Nike (M) One Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
Materiales reciclados
Nike (M) One
Mallas cortas de talle alto con bolsillos de 20 cm Dri-FIT (Maternity) - Mujer
34,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Diamond Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Jordan Sport
Diamond Pantalón corto de tejido Woven Dri-FIT - Hombre
54,99 €
Nike Trail
Nike Trail Pantalón corto de running con malla interior Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Trail
Pantalón corto de running con malla interior Dri-FIT - Mujer
69,99 €
Nike Stride
Nike Stride Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
Materiales reciclados
Nike Stride
Pantalón corto de running Dri-FIT de 13 cm con malla interior - Hombre
49,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol Nike Dri-FIT - Mujer
24,99 €
Nike Aeroswift x Jakob
Nike Aeroswift x Jakob Pantalón corto de running Dri-FIT ADV de 5 cm - Hombre
Materiales reciclados
Nike Aeroswift x Jakob
Pantalón corto de running Dri-FIT ADV de 5 cm - Hombre
79,99 €
Nike One
Nike One Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
Materiales reciclados
Nike One
Pantalón corto de 8 cm con talle medio y diseño 2 en 1 Dri-FIT - Mujer
44,99 €
Nike Academy
Nike Academy Pantalón corto de fútbol Dri-FIT de 18 cm - Niño/a
Superventas
Nike Academy
Pantalón corto de fútbol Dri-FIT de 18 cm - Niño/a
17,99 €
Nike Multi
Nike Multi Pantalón corto con abertura Dri-FIT - Niño
Materiales reciclados
Nike Multi
Pantalón corto con abertura Dri-FIT - Niño
24,99 €
Nike Dri-FIT Challenger
Nike Dri-FIT Challenger Pantalón corto de entrenamiento - Niño
Superventas
Nike Dri-FIT Challenger
Pantalón corto de entrenamiento - Niño
29,99 €
Nike Club
Nike Club Pantalón corto de tejido Knit - Hombre
Nike Club
Pantalón corto de tejido Knit - Hombre
39,99 €
Nike Dri-FIT Strike
Nike Dri-FIT Strike Pantalón corto de fútbol - Niño/a
Superventas
Nike Dri-FIT Strike
Pantalón corto de fútbol - Niño/a
32,99 €
Nike Strike
Nike Strike Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre
Materiales reciclados
Nike Strike
Pantalón corto de fútbol Dri-FIT - Hombre
39,99 €
Nike Sportswear Everything Wovens
Nike Sportswear Everything Wovens Pantalón corto de 23 cm y talle alto - Mujer
Materiales reciclados
Nike Sportswear Everything Wovens
Pantalón corto de 23 cm y talle alto - Mujer
49,99 €
Nike Club
Nike Club Pantalón corto Flow de tejido French terry - Hombre
Nike Club
Pantalón corto Flow de tejido French terry - Hombre
39,99 €
Nike Tech
Nike Tech Pantalón corto de tejido Woven - Hombre
Nike Tech
Pantalón corto de tejido Woven - Hombre
74,99 €
Jordan Sport
Jordan Sport Pantalón corto de diamante de 10 cm - Mujer
Materiales reciclados
Jordan Sport
Pantalón corto de diamante de 10 cm - Mujer
49,99 €
Nike Club
Nike Club Pantalón corto cargo de tejido Woven - Hombre
Nike Club
Pantalón corto cargo de tejido Woven - Hombre
64,99 €

Pantalones cortos para verano: mantén la frescura

Cuando las temperaturas empiezan a aumentar, es fundamental encontrar los pantalones cortos de verano más adecuados. Nuestros diseños de alto rendimiento combinan tecnología de capilarización del sudor y comodidad para que puedas centrarte en tus objetivos. Descubre una gran variedad de siluetas que te permiten moverte con libertad, tanto si corres en asfalto como si vas al gimnasio o solo quieres relajarte.


Capilarización del sudor y sujeción


Prepárate para rendir al máximo con nuestros pantalones cortos de verano con tecnología Nike Dri-FIT. Este innovador tejido absorbe el sudor de la piel para que se evapore rápidamente, de modo que mantienes la frescura y la comodidad, incluso cuando intentas superar tus límites. Da igual cuántas repeticiones hagas: los pantalones permanecen en su sitio gracias a la cintura elástica que se estira contigo. El forro interior proporciona una sujeción ligera para que disfrutes de las ventajas de contar con otra capa sin peso adicional. Además, las aberturas laterales y los paneles inferiores de malla te permiten seguir adelante sin acalorarte.


Materiales para combatir el calor


Cuando aumentas la intensidad del entrenamiento, necesitas tejidos que te ayuden a mantener la frescura. Los pantalones cortos elaborados en material seersucker combaten el calor gracias a la ligereza del tejido, que no se pega a la piel. Además, los bolsillos forrados de malla reducen las arrugas y los pliegues para darte un look aerodinámico en todo momento. ¿Quieres moverte con total libertad? Prueba nuestros modelos en tejidos ligeros, que te permiten estirarte sin restricciones. Por otro lado, los materiales resistentes a los rayos UV te protegen del sol.


Encuentra el ajuste perfecto


Seguro que tenemos unos pantalones cortos de verano que se adapten a ti. Si buscas una prenda ligera que te permita correr rápido y sin límites, opta por nuestros modelos de talle medio. ¿Prefieres un poco más de protección? Elige una opción de talle alto con una cintura elástica ancha que perfile el torso para proporcionarte comodidad y sujeción. Tenemos desde diseños ceñidos, que se ajustan al cuerpo y le dan un aspecto estilizado, hasta opciones muy versátiles de corte holgado. Incluso hay modelos premamá que se adaptan a ti y a tu barriguita.


Detalles que marcan la diferencia


En Nike, sabemos que los pequeños detalles pueden tener un gran impacto. Lleva los objetos imprescindibles a mano gracias a los pantalones cortos de verano con prácticos bolsillos laterales. Para mayor seguridad, opta por modelos con bolsillos traseros con cremallera, perfectos para guardar el móvil o las tarjetas. Los cordones interiores y exteriores te permiten adaptar el ajuste a tu gusto. Además, las cinturas elásticas se ven planas sobre la piel para crear un sencillo aspecto aerodinámico.


Participa en nuestra aventura


Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige pantalones cortos Nike de verano con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que nuestra ropa está fabricada con al menos un 50% de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Esta es solo una de las maneras que tenemos de afrontar el reto.