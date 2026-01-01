Faldas de verano: muévete con confianza
Conserva la frescura y la comodidad con nuestros vestidos de verano. Estas prendas, elaboradas en materiales suaves y elásticos, están diseñadas para adaptarse a tus movimientos. Los tejidos transpirables te ayudan a concentrarte en tu próximo reto y los modelos con sujeción integrada te ofrecen la seguridad necesaria para superar tus límites. Echa un vistazo a la variedad de estilos y largos disponibles para encontrar la opción ideal para ti.
Mantén a raya el calor
Cuando suben las temperaturas, lo más importante es conservar la frescura. Nuestras faldas de verano están confeccionadas con tejidos ligeros y elásticos, que no agobian y tienen un tacto supersuave. Si pasas mucho tiempo al sol, busca las opciones con protección frente a los rayos UVA/UVB. Sea cual sea tu elección, con estas prendas transpirables te sentirás cómoda en todo momento.
Estilos de alto rendimiento
En Nike sabemos que es imprescindible que te sientas segura con tu equipación. En nuestra colección de vestidos de verano, puedes encontrar opciones con pantalón corto incorporado, que ofrecen un extra de protección y evitan distracciones a la hora de superar tus límites. Además, los bolsillos cuentan con un forro de malla que impide que se plieguen y ayudan a mantener una silueta impecable en todo momento. ¿Entrenas cuando hace mal tiempo? Los vestidos Nike de verano fabricados con nailon ligero texturizado proporcionan una capa de protección para la lluvia.
Un ajuste a tu medida
Encuentra el ajuste perfecto para ti. Los cordones en la cintura te permiten adaptar las faldas y vestidos Nike de verano a tus preferencias. Ajústalos para conseguir un look entallado o déjalos sueltos y holgados si prefieres un estilo más casual. Las opciones con cierres a presión te permiten cambiar de estilo cuando te apetezca: ábrelos para dejar entrar el aire o llévalos cerrados cuando quieras una mayor protección.
Ejercita con comodidad
Cada atleta merece sentirse lo mejor posible, así que hemos incluido una gran variedad de cortes y siluetas en nuestra colección de vestidos de verano. Descubre faldas de talle medio que se adaptan a ti y minivestidos con los que puedes moverte libremente. Sea cual sea el modelo que elijas, puedes encontrar el icónico Swoosh de Nike como sello distintivo de calidad superior en todas las prendas de la colección.
Una mirada hacia un futuro sostenible
Para cuidar del planeta, todos tenemos que poner nuestro granito de arena. Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres unirte, elige las faldas de verano con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 50 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Aún no hemos logrado nuestra meta, pero estamos cada vez más cerca.