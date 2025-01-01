Zapatillas Air Max Muse: aumenta la potencia
Ponte a prueba y supera tus límites con un par de zapatillas Air Max Muse. La aventura de Nike comenzó con unas zapatillas de running revolucionarias, así que es lógico que crear calzado innovador forme parte de nuestra esencia. La parte superior de estos modelos es flexible y favorece un movimiento natural del pie, al tiempo que la suela exterior adherente ofrece control y seguridad en cualquier superficie. Todo esto se completa con un diseño elegante y futurista para que luzcas tu mejor look mientras entrenas.
Nuestra famosa amortiguación Max Air es un elemento clave del diseño Air Max Muse. Las cámaras de aire presurizado en la suela absorben los impactos en cada pisada, salto y aterrizaje. Luego recuperan su forma original para proporcionar una sensación de elasticidad y propulsión que te ayuda a mantener la energía mientras afrontas tu siguiente desafío. Como esta amortiguación funciona con aire, las zapatillas resultan cómodas y ligeras. Si les añades una espuma mullida que aumenta la protección, no necesitas nada más para ponerte en marcha.
Sabemos que esforzarse implica sudar, por lo que las zapatillas Air Max Muse incorporan malla en lugares estratégicos de la parte superior. Este tejido transpirable favorece el flujo de aire para mantener los pies frescos y eliminar rápidamente el exceso de calor. También encontrarás elegantes ribetes de piel que aportan un acabado de alta calidad y mayor durabilidad a las zapatillas.
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso para proteger el futuro del deporte con cero huella de carbono y cero residuos. Si quieres ayudarnos, elige zapatillas Air Max Muse con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008, hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.