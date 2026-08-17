Zapatillas Air Max Plus TN: avanza hacia el futuro
Las zapatillas Air Max TN actualizan el estilo de los modelos de finales de los 90 combinando una silueta inconfundible y una parte superior texturizada de aire futurista. La unidad Max Air visible en la suela, originalmente diseñada para el running, proporciona una amortiguación suave al despegar y al aterrizar. Tanto si te las pones para correr como si las usas para hacer recados, las zapatillas Nike Air Max Plus te ofrecen comodidad y estabilidad en cada paso. Gracias a la amplia gama de colores, que incluye desde tonos neutros hasta otros más vivos y alegres, te será fácil encontrar un par que se adapte a tu estilo personal.
Comodidad total
Cualquier atleta merece disfrutar de la máxima comodidad en cada pisada. En 1987, lanzamos las zapatillas Nike Air Max 1 con una cámara de aire visible en el talón. Desde entonces, han recorrido un largo camino, pero nunca hemos sacrificado la comodidad que te ofrece la característica suela Air mientras corres. Las innovadoras unidades Max Air en el talón y el antepié crean tal sensación de rebote que te parecerá que pisas algodón, independientemente de si corres, caminas o saltas. Este increíble sistema de amortiguación actúa en zonas específicas del pie para proporcionar una gran estabilidad en todo momento.
Mantén la frescura
¿Quieres superar tus límites? Elige unas zapatillas Nike Air Max Plus. La malla estratégicamente situada favorece la ventilación justo donde más lo necesitas para mantener la frescura cuando te esfuerzas al máximo. Además, están confeccionadas con tejidos suaves y flexibles para ofrecer un ajuste cómodo. También incorporan una banda de sujeción en el puente del mediopié para que puedas subir el ritmo, así como ranuras en la suela exterior para aportar flexibilidad y permitir un movimiento natural del pie.
Tracción fiable
La suela de goma completa de las zapatillas Air Max Plus aporta el agarre necesario para que pises y gires con seguridad, tanto si corres por senderos como si sales a pasear por la ciudad. El patrón gráfico de la suela ofrece una tracción fiable al caminar, correr, saltar o agacharte, mientras que la puntera de plástico añade un toque estructurado y protege del desgaste. El resto de los elementos de la zapatilla son superligeros para que nada te frene.
Diseños duraderos
Las zapatillas Nike Air Max TN combinan materiales sintéticos y textiles para crear diseños suaves y elegantes. Busca pares con la icónica estructura de plástico con líneas onduladas, inspiradas en las palmeras y las olas del mar. El puente, que tiene la forma de la cola de una ballena, añade sujeción y un toque inconfundible. Además, la zona del tobillo baja y acolchada aporta un toque elegante y aerodinámico, al tiempo que garantiza comodidad durante todo el día.
El futuro del deporte
Move to Zero de Nike es nuestro compromiso hacia un futuro con cero huella de carbono y cero residuos. Para ayudarnos, elige diseños Air Max Plus con la etiqueta de Materiales sostenibles. Significa que están fabricadas con al menos un 20 % de contenido reciclado. Los materiales provienen de restos de poliéster, botellas de plástico, alfombras desechadas y redes de pesca recuperados de vertederos. Además, desde 2008 hemos elaborado todas las unidades Nike Air en nuestras fábricas de Oregón y Misuri con al menos un 25 % de residuos posconfección.