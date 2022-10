Mamba Mentality : Coraje

El dar lo mejor de ti va muy ligado a la importancia que das a las cosas y cómo te afectan. A lo largo de sus respectivas carreras, Sabrina y Devin han mostrado valentía respecto al fracaso, tanto si perdían partidos, como si se lesionaban o si no podían entrenar. No le dan importancia a las partes que más miedo dan del proceso, y por eso no les afecta tanto.



La Mamba Mentality de Kobe hace de la valentía algo imprescindible. "Es una de las grandes cosas que he aprendido de él", dice Sabrina.