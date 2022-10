Mamba Mentality : Honestidad

A primera vista, podrá parecerte que Sydney y Sky son dos polos totalmente opuestos por sus experiencias. Pero cuando hablamos de honestidad, son dos gotas de agua. Sydney nos lo explica: "Soy yo misma, sin complejos. Creo que eso es muy importante, sobre todo para las mujeres como nosotras que somos siempre lo que queremos ser".



El secreto de Sky para ser una mejor skater consiste en ser ella misma. "Siempre actúo tal y como soy, como si alguien me estuviese grabando. Procuro que mis acciones sean honestas. Incluso cuando dicen: "Oh, no pasa nada" o "Oh, no importa", voy y digo: "No, no está bien". Mejorar solo cuesta unas horas y por eso soy tan exigente conmigo misma".