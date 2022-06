Els esquats fan créixer els glutis?

L'activació és clau per fer treballar els músculs dels glutis. Fer servir una banda de resistència per escalfar-te abans dels esquats pot augmentar la potència i la força, segons un estudi de 2011 a la revista Journal of Human Kinetics.

Utilitza una banda de resistència per fer dues rondes de 25 repeticions de cada exercici o fins que sentis que et cremen els glutis:

Esquats lliures amb banda de resistència : posa't la banda de resistència per sobre dels genolls i fes un esquat, treballant contra la banda de resistència durant tota l'estona.

: posa't la banda de resistència per sobre dels genolls i fes un esquat, treballant contra la banda de resistència durant tota l'estona. Aixecaments de malucs amb banda de resistència : recolza't en un banc, un sofà o una cadira que no es desplaci. Col·loca els omòplats contra l'objecte i posa els peus a terra, formant un angle de 45 graus amb els genolls. Començant pels peus, fes pressió contra el terra mentre aixeques els glutis, fent una posició de taula amb les cames i el tors. Assegura't de mantenir el coll alineat amb la resta del tors. Abaixa el cos a poc a poc, començant pels malucs.

: recolza't en un banc, un sofà o una cadira que no es desplaci. Col·loca els omòplats contra l'objecte i posa els peus a terra, formant un angle de 45 graus amb els genolls. Començant pels peus, fes pressió contra el terra mentre aixeques els glutis, fent una posició de taula amb les cames i el tors. Assegura't de mantenir el coll alineat amb la resta del tors. Abaixa el cos a poc a poc, començant pels malucs. Ponts de glutis: estira't amb els peus plans a terra i separats a l'amplada dels malucs. Pressiona amb suavitat els talons mentre aixeques la pelvis cap amunt i mantén la part superior del cos enganxada a terra. Evita estendre massa la columna vertebral. Quan estiguis a dalt, abaixa el cos a poc a poc, començant per la part superior de l'esquena i acabant pels glutis.

Petxines: posa't la banda just per sobre dels genolls. Estira't de costat, posant l'orella sobre la part superior del braç o on et resulti més còmode per al coll. Fes un angle de 90 graus amb les cames i alinea els talons amb els glutis. Amb la cama de sota ancorada a terra, gira cap a fora la cama de dalt mantenint l'angle original, com si obrissis un llibre. Mantén el tronc estàtic i resisteix el moviment amb la part superior del cos. Pots posar una mà davant del pit per ajudar-te.