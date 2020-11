Maneres senzilles de deixar de menjar per estrès

El problema podria venir quan menges habitualment per evitar o bloquejar certs sentiments. De totes les nostres emocions, l'estrès és un dels desencadenants principals, afirmen Taitz i Scott-Dixon. Això és especialment cert si no pots accedir als teus descarregadors d'estrès habituals (per exemple, quan no pots veure el partit amb els amics o quan es cancel·la la teva classe de ioga preferida del diumenge al matí). El menjar és una via d'escapament instantània i que sempre tenim a l'abast, explica Taitz, però és temporal. Després de menjar, pots tornar a sentir estrès de cop... i enfadar-te amb tu mateix per aquesta bossa de patates buida.



Sentir-te tip i culpable no és l'únic problema. L’ús crònic del menjar per reconfortar-te pot provocar un augment de pes no desitjat. I sentir que no pots controlar el que menges pot tenir un efecte dòmino i desmotivar-te per mantenir una rutina d'exercicis constant o un horari de son estable, diu Scott-Dixon.