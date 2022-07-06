Com pots millorar la teva cura personal

Cura personal per a qualsevol situació
Consells
Sabem que tens un munt de problemes, però, gràcies a aquesta guia, no aturaran el teu progrés.
- La cura personal no consisteix només en la manicura i la pedicura del dissabte. Significa cuidar-se regularment.
- Adapta les activitats a les necessitats. Un entrenament d'alta intensitat pot ser més relaxant que un massatge.
- Tenir una llista de gratitud i altres consells dels experts podria ajudar-te a superar un obstacle emocional perquè et mantinguis al camí del benestar.
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Quan diem "cura personal" penses en banys de bombolles i maratons de pel·lícules amb una bona manta? Si la resposta és sí, no t'equivoques del tot, però el concepte és molt més ampli. "La cura personal és la manera en què et cuides en el teu dia a dia (i això inclou la salut física, emocional i mental) per poder ser la teva millor versió", explica la Dra. Theresa Melito-Conners, experta en cura personal, assessora educativa i escriptora de Massachusetts. Quan estàs en plena forma, pots superar millor els obstacles petits i grans de la vida.
Segons explica Ellen Bard, membre associada a la British Psychological Society i autora de This is For You: A creative toolkit for better self-care, la cura personal no consisteix només a concedir-te capricis. De vegades, pot significar fer alguna cosa que no et ve de gust, però que és positiva per a tu (per exemple, anar al dentista) o adonar-te de què és exactament allò que necessites en una situació particular (per exemple, fer un descans de la feina per dinar). Un cop hagis aconseguit això, podràs omplir-te d'energia per donar-ho tot a la feina, als entrenaments i a les teves relacions personals, explica Bard. Així doncs, en comptes de perdre temps i energia forçant el cos a relaxar-se, és millor aprendre les tàctiques personals que et poden ajudar a resoldre els problemes que et preocupen. Es tracta de trobar la peça del trencaclosques que falta, no d'ajuntar-ne unes quantes que no encaixen i esperar-ne un bon resultat.
Per cuidar-te bé, has de conèixer-te bé, afirma Bard. "El que fa sentir bé una persona potser a tu no et funciona, i el que hem de fer en un moment determinat potser no és el que ens cal en una altra situació", explica l'experta. "La cura personal consisteix a connectar amb el nostre interior i escoltar què necessiten el cor, la ment i el cos".
La clau és adaptar les activitats de cura personal a les necessitats que tinguis en cada moment. Fes-ho bé i podràs aconseguir els teus objectius. Aquesta guia basada en consells d'experts t'ajudarà a aconseguir-ho.
1. Quan la situació et superi, fes un entrenament d'alta intensitat
Potser un massatge relaxant et sembla el descans que necessites per desconnectar de tot. Tanmateix, segons Melito-Conners, si mentre et fan el massatge estàs pensant en la llista de coses pendents que tens per fer, el més probable és que, després del massatge, sentis encara més estrès.
En comptes d'això, prova de fer un entrenament que et doni força i t'ajudi a alliberar l'estrès, recomana Melito-Conners. Pot ser un ball de cinc minuts, un entrenament intens d'aixecament de pesos, un esprint pel teu barri o una classe animada de ioga. Melito-Conners diu que amb només uns quants minuts de moviment i acceleració del ritme cardíac experimentaràs un augment d'energia que t'ajudarà a afrontar el projecte o el problema que et preocupa. A més, els estudis demostren que qualsevol tipus d'exercici pot millorar l'autoestima. L'energia i la confiança són la millor combinació per afrontar qualsevol problema i millorar.
2. Quan tinguis problemes per dormir, pren-te un bany
L'estrès i l'insomni estan molt relacionats (vaja), però fer una migdiada (la cura personal clàssica per combatre el cansament) pot significar el sabotatge de la son. Dormir durant el dia pot desestabilitzar el teu rellotge biològic i fer que no puguis dormir de nit, segons explica la doctora en Psicologia Rebecca Leslie, d'Atlanta (Geòrgia, EUA).
Quin és el millor remei? Un bany calent. Prendre un bany d'una hora abans d'anar a dormir ajuda a agafar el son més ràpidament i a dormir millor, segons un estudi publicat a la revista Sleep Medicine Reviews. Aquesta pràctica estimula el sistema termoregulador, cosa que pot ajudar-te a abaixar la temperatura del tors i a adormir-te més ràpidament, afirma Leslie. "A més, reposar a la banyera és molt relaxant i afavoreix un estat mental perfecte per dormir, perquè relaxa i desconnecta la ment abans d'anar al llit".
3. Quan sentis nervis, truca a algú
En principi, relaxar-te amb un barnús i una copa de vi negre a la mà metre mires un partit no és la millor solució per aclarir la ment, perquè els teus pensaments no desapareixeran. En comptes d'això, trucar a un amic pot ser més inspirador i útil.
"Normalment, sentim ansietat perquè ens preocupa alguna cosa del futur", afirma Bard. "Parlar dels nostres problemes amb un amic o amiga per demanar-li ajuda o obtenir una perspectiva diferent és molt útil per aconseguir una sensació de control". A més, sempre va bé recordar que tens un sistema de suport afectiu, explica l'experta. Encara que parlar amb un amic o una amiga no solucioni el teu problema, saber que sempre pots comptar amb les persones que estimes et farà sentir millor.
4. Quan t'enfadis molt, prova de meditar o de respirar profundament
Si la ràbia s'apodera de tu, no serveix de res amagar-la. "Una sessió de meditació curta, encara que només sigui de cinc minuts, o unes quantes respiracions profundes, poden relaxar el sistema nerviós, afavorir la claredat mental i restablir l'equilibri", explica Melito-Conners. "En la mesura del possible, intenta saber per què t'has enfadat". Això t'ajudarà a respondre a la situació de manera madura i racional o a deixar-ho estar i girar full (normalment, aquesta és la millor solució).
Sents tanta ràbia que no pots deixar-ho estar? No et preocupis, és normal. "Si no ets capaç de superar el teu enuig, fes exercici. Camina, escolta la teva cançó preferida o balla i canta per millorar el teu estat d'ànim", recomana Melito-Conners. A continuació, pots fer una mica de meditació o una sessió de respiració per relaxar-te encara més o, simplement, per tornar a sentir-te bé.
5. Quan sentis frustració, crea una llista de gratitud
"Molts estudis han demostrat que les persones que escriuen diaris de gratitud senten més satisfacció vital i tenen més autoestima", afirma Leslie. Tenir un diari no vol dir haver-s'hi de passar moltes hores. "Prova de dedicar uns minuts cada dia a escriure dues o tres coses per les quals sents gratitud al teu diari, en un document de Google o a l'aplicació de notes del teu mòbil", recomana Melito-Conners. "Quan et falti motivació, mira la teva llista i pensa en tots els motius que tens per sentir gratitud".
El més important és trobar el que et funciona a tu. Si aquestes recomanacions no t'ajuden a superar els obstacles en el teu camí cap al benestar, segueix experimentant fins a trobar el que et fa sentir millor. Per fer-ho més fàcil, fes-te sempre aquestes preguntes: "Què necessito realment ara mateix?" i "Què necessitaré en el futur?", indica Bard. Al final, cuidar-te et resultarà molt fàcil.
Text: Celia Shatzman
Il·lustració: Xoana Herrera
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