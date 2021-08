Com pots millorar la teva cura personal

Quan diem "cura personal" penses en banys de bombolles i maratons de pel·lícules amb una bona manta? Si la resposta és sí, no t'equivoques del tot, però el concepte és molt més ampli. "La cura personal és la manera en què et cuides en el teu dia a dia (i això inclou la salut física, emocional i mental) per poder ser la teva millor versió", explica la Dra. Theresa Melito-Conners, experta en cura personal, assessora educativa i escriptora de Massachusetts.



Segons explica Ellen Bard, membre associada a la British Psychological Society i autora de This is For You: A creative toolkit for better self-care, la cura personal no consisteix només a concedir-te capricis. De vegades, pot significar fer alguna cosa que no et ve de gust però que és positiva per a tu (per exemple, anar al dentista) o adonar-te de què és exactament allò que necessites en una situació particular (per exemple, fer un descans de la feina per dinar). Un cop hagis aconseguit això, podràs omplir-te d'energia per donar-ho tot a la feina, als entrenaments i a les teves relacions personals, explica Bard. Així doncs, en comptes de perdre temps i energia forçant el cos a relaxar-se, és millor aprendre les tàctiques personals que et poden ajudar a resoldre els problemes que et preocupen. Es tracta de trobar la peça del trencaclosques que falta, no d'ajuntar-ne unes quantes que no encaixen i esperar-ne un bon resultat.