5 consells per gestionar els antulls de menjar, segons els experts

1. Menja bé tan sovint com puguis.



Quan tenim antulls freqüentment, normalment es tracta del nostre cos, que ens diu: "Crec que no tinc el que necessito". Quan passa això, pren-te un moment per identificar la sensació. Potser tens grans dèficits nutricionals que fan creure el teu cos que necessita desesperadament alguna cosa concreta per sobreviure, comenta Haysbert. Centra't a portar una dieta equilibrada d'hidrats de carboni, greixos saludables i proteïnes, procurant que la major part dels àpats siguin aliments naturals o mínimament processats. Si tot i així encara et costa resistir la temptació, no dubtis a consultar un expert en nutrició.



2. Dorm més.



El descans és un regulador excel·lent del metabolisme, diu Scott-Dixon. Segons alguns estudis, no dormir prou pot augmentar la fam hedonista, que pot fer que vulguis menjar més. Intenta descansar el temps adequat (set hores com a mínim, segons els experts) per mantenir el metabolisme en un punt òptim i disminuir la probabilitat de tenir antulls.



3. No evitis l'antull menjant altres coses.



Si mai t'has aguantat les ganes de menjar patates fregides tot menjant uns bastonets de verdues i després uns brètzels, però has acabat cedint a les patates finalment, ja saps que et podries haver estalviat estrès i calories menjant-te directament les patates. Segons Haysbert, això passa perquè has estat evitant la recompensa que volia el cervell. Evita rodejos i opta pel menjar que no et treus del cap. Però tingues en compte el punt següent.





4. Sigues realista.



Recordes el desequilibri entre allò que vols i la recompensa que desitges? Per controlar-lo, has de ser realista i pensar bé si allò que et ve de gust és el que et donarà la recompensa que cerques. Menja lentament, paladejant l'aliment i pensa mentrestant si compleix amb les expectatives que tenies, explica Scott-Dixon. Prova de puntuar-lo: té quatre o cinc estrelles o és més aviat mediocre? Si no passa de les dues estrelles, deixa el que encara no has menjat i recorda aquest moment. Si és exactament el que buscaves, gaudeix de l'antull. Recorda que és molt humà (i una prova d'amor cap a un mateix) menjar coses que ens agraden, diu Haysbert.





5. Amplia la dieta.



Posar-te límits amb un munt de normes o menjars prohibits i estressar-te per tot el que menges pot acabar amb aquest punt humà d'amor propi, a més de contribuir a l'augment d'antulls, segons Haysbert. Tindràs menys antulls si segueixes una dieta variada perquè el cos rebrà una gamma de nutrients més satisfactòria de diferents aliments, ens explica l'experta. A més, és natural voler coses que ens diem que no podem tenir. En lloc d'això, pensa en les coses que sí que tens, com ara "un bol de quinoa amb moltes verdures i proteïnes" i no "una porció de proteïnes i dos acompanyaments". Haysbert també proposa ampliar les opcions tastant nous aliments saludables.



I si el que necessites és que t'ho diguin: una "dieta variada" no vol dir menjar xocolata, gelat, patates fregides, pizza i galetes en el mateix àpat. Tot i que, si ho fessis, el mal de panxa que tindries et faria no voler tornar a menjar-ne mai més.