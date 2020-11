Com pots llegir les etiquetes dels aliments com si fossis nutricionista

01. Examina la part frontal.

Considera que la part frontal de la capsa o la bossa és un anunci publicitari: l'empresa utilitza aquest espai per vendre el producte en qüestió, més que no pas per informar sobre les seves qualitats. Si bé molts termes que s'utilitzen normalment als embalatges, com "orgànic" i "una bona font de X" estan molt regulats i tenen definicions molt precises, altres expressions com "natural" o "fet amb X real" poden resultar confuses.



Òbviament, aquest tipus de publicitat pot influir en com de saludable penses que és un producte. No obstant això, segons un estudi del "Journal of Public Policy & Marketing", que la informació que utilitza una marca per atreure el públic sigui certa no vol dir necessàriament que el producte tingui qualitat nutricional. Per exemple, un aliment pot ser baix en greix o no tenir gluten, però, per saber si menjar aliments baixos en greix o sense gluten és beneficiós per a la salut, hauràs de parlar amb el teu metge o dietista. A més, com expliquem a continuació, és possible que aquests aliments tinguin altres propietats que no siguin tan saludables.



Els investigadors anomenen aquest fenomen l'"halo saludable", que es produeix quan penses que un producte que es ven com a saludable és beneficiós per a la teva salut. Maciel afirma que "com més reclams publicitaris vegis en un producte, més se t'haurien d'encendre les alarmes. Pensa en els espinacs, per exemple. Normalment, no tenen missatges publicitaris que t'animin a comprar-los perquè no són necessaris".



02.Comprova que la informació publicitària del producte és verídica.

Si a l'embalatge s'utilitza el reclam de la fibra, per exemple, comprova la taula d'informació nutricional per saber exactament quants grams de fibra conté el producte. Una "bona font" d'un producte determinat ha de tenir almenys un 10 % de la quantitat diària recomanada de l'aliment en qüestió (en el cas de la fibra, la quantitat diària recomanada és de 2,5 a 3 grams), mentre que una "gran quantitat" o una "font excel·lent" d'alguna cosa ha d'arribar al 20 % (això serien 5 grams o més), afirma Maciel.



A continuació, comprova la llista d'ingredients per saber si aquesta fibra prové d'una font natural, com els cereals integrals, els llegums, les fruites o les verdures, o d'un component més difícil d'identificar que s'ha afegit per augmentar el contingut de fibra, com la clofolla del psyllium o la cel·lulosa. Fes el mateix amb les proteïnes i busca aliments complets i autèntics, com ara pèsols en lloc de proteïna de pèsols. "Els aliments en estat natural són millors per a nosaltres, perquè contenen més nutrients i menys calories", explica Maciel.



Fes això amb tots els reclams publicitaris que vegis. Si la part frontal del producte coincideix més o menys amb la resta de l'embalatge, segueix investigant. Si no, és millor que deixis el producte on era. És possible que la marca vulgui enganyar-te per algun motiu.