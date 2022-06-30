Gaudeix del menjar amb l'alimentació intuïtiva

L'estratègia d'alimentació flexible que t'ajudarà a tornar a gaudir del menjar
Consells
Oblida't de les "regles" estrictes de la dieta. Aprèn a connectar amb les pistes naturals que et dona el cos.
- L'alimentació intuïtiva és un moviment de popularitat creixent que pot fer que deixis d'obsessionar-te amb què, quan i com has de menjar. Quin alliberament, oi?
- Si prestes atenció als senyals del teu cos i connectes amb el present, podràs saber què et cal per satisfer-te.
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Imagina que poguessis ser veritablement flexible pel que fa a la teva alimentació: podries menjar el que volguessis i quan volguessis sense sentir-te malament. Aquesta és la premissa bàsica de l'alimentació intuïtiva.
"Una persona amb hàbits alimentaris intuïtius és aquella que es guia per la seva gana, no sent remordiments de cap mena pel que menja i és capaç de prioritzar els aliments i gaudir-ne", explica Christy Harrison, una dietista col·legiada antidietes que lidera aquest moviment de l'àmbit de la nutrició i que ha escrit el llibre Anti-Diet: Reclaim Your Time, Money, Well-Being, and Happiness Through Intuitive Eating (Antidietes: recupera el temps, els diners, el benestar i la felicitat amb l'alimentació intuïtiva).
Bàsicament, les persones que segueixen aquest precepte es donen a si mateixes permís incondicional per menjar el que volen, quan volen i en les quantitats que els venen de gust.
Si això et sembla caòtic (o poc realista), recorda que aquesta és una de les habilitats més antigues dels humans, diu Harrison. Segons l'experta, és tan innat com fer uns esquats perfectes o respirar profundament amb la panxa. "Fixa't en els nadons i veuràs com consumeixen aliments diversos amb ganes i com deixen de banda el menjar quan ja estan tips".
Aquesta inclinació natural queda obstruïda pel que Harrison anomena "cultura de la dieta", els missatges que rebem constantment sobre què hem de menjar i què no.
"La cultura de la dieta gira al voltant dels cossos prims, i els relaciona amb una bona salut i una moral recta", diu. "Fomenta la pèrdua de pes, adora uns aliments i n'estigmatitza d'altres, i desqualifica les persones que no segueixen aquest estàndard de salut, sobretot les que tenen cossos més grossos".
Harrison diu que la dieta va més enllà de la moda dels règims per perdre pes i que pot interferir en el llenguatge que fem servir per descriure una alimentació saludable. "Les recomanacions de menjar aliments naturals o d'evitar el menjar processat poden semblar assenyades, però fins i tot aquest llenguatge està arrelat subtilment en la cultura de la dieta".
Hi ha persones per a qui seguir aquestes normes suposa deixar de gaudir dels àpats i, per a d'altres, pot provocar una sèrie de problemes, com ara l'alimentació emocional i l'obsessió amb una dieta saludable. "Dubtes constantment si el menjar que consumeixes és prou natural i prou saludable", diu Harrison. "Aquesta manera de pensar pot ser frustrant i mentalment esgotadora i, a la llarga, pot afectar l'autoestima de les persones quan no se'n surten'".
La investigació que s'ha fet confirma aquesta opinió i demostra que les dietes i les restriccions alimentàries sembla que provoquen un augment de pes. L'any 2007, la Universitat de Califòrnia a Los Angeles va fer una revisió cabdal de 31 estudis a llarg termini sobre diferents dietes i va descobrir que, fos quin fos el protocol que se seguís, la majoria de gent tornava a guanyar el pes que perdia o una mica més, i que no hi veia cap benefici per a la salut. La raó darrere de tot això, segons Harrison, és que, si limites el consum de certs aliments, és inevitable que els desitgis encara més i que t'hi obsessionis. I quan no pots seguir "les normes", és més fàcil que t'atipis de menjar, tant per motius biològics com psicològics.
L'alimentació intuïtiva, tanmateix, s'allunya de les normes i dona la responsabilitat a les persones.
Per començar, Harrison aconsella prestar atenció a les ganes que tens de menjar i als aliments que et venen de gust. Llavors, quan mengis, atura't quan ja en tinguis prou i, un cop hagis acabat, pregunta't si hi ha alguna cosa que hauria pogut fer aquest àpat més satisfactori. Potser t'adones que menjar patates fregides per dinar en lloc d'un entrepà saludable fa que tornis a tenir gana una hora més tard, o potser descobreixes que menjar-ne satisfà el teu desig d'aliments salats i evita que perdis el control amb el menjar en el teu proper àpat o snack.
Potser ara mateix penses: l'únic que em satisfaria seria menjar pastís i patates fregides constantment. Harrison admet que la majoria de persones passen per aquesta fase inicial de barra lliure. "Potser t'atreuen alguns aliments que fins ara t'havies prohibit perquè sempre els havies considerat 'dolents'", diu. "Tot i que el desig d'aquest tipus de menjar no desapareixerà necessàriament, es compensarà amb desitjos d'altres aliments". De vegades tindràs ganes de menjar pastís i patates fregides, però d'altres voldràs prendre fruita i verdura.
Harrison indica que aquest equilibri és saludable, sobretot quan, igual que feies quan eres un nadó, consumeixes de manera intuïtiva els nutrients i la quantitat de menjar que el teu cos necessita. I el millor de tot és que en gaudeixes. D'això se'n diu progressar.
Text: Marissa Stephenson
Il·lustracions: Gracia Lam
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