Gaudeix del menjar amb l'alimentació intuïtiva

Harrison diu que la dieta va més enllà de la moda dels règims per perdre pes i que pot interferir en el llenguatge que fem servir per descriure una alimentació saludable. "Les recomanacions de menjar aliments naturals o d'evitar el menjar processat poden semblar assenyades, però fins i tot aquest llenguatge està arrelat subtilment en la cultura de la dieta".



Hi ha persones per a qui seguir aquestes normes suposa deixar de gaudir dels àpats i, per a d'altres, pot provocar una sèrie de problemes, com ara l'alimentació emocional i l'obsessió amb una dieta saludable. "Dubtes constantment si el menjar que consumeixes és prou natural i prou saludable", diu Harrison. "Aquesta manera de pensar pot ser frustrant i mentalment esgotadora i, a la llarga, pot afectar l'autoestima de les persones quan no 'se'n surten'".



La investigació que s'ha fet confirma aquesta opinió i demostra que les dietes i les restriccions alimentàries provoquen, inevitablement, l'augment de pes. (L'any 2007, la Universitat de Califòrnia a Los Angeles va examinar 31 estudis a llarg termini sobre diferents dietes i van descobrir que, fos quin fos el protocol que se seguís, la majoria de gent tornava a guanyar el pes que perdia o una mica més, i que no hi veien cap benefici per a la salut). La raó darrere de tot això, segons Harrison, és que, si limites el consum de certs aliments, és inevitable que els desitgis encara més i que t'hi obsessionis. I quan no pots seguir "les normes", és més fàcil que t'atipis de menjar, tant per motius biològics com psicològics.



L'alimentació intuïtiva, tanmateix, s'allunya de les normes i dona la responsabilitat a les persones.



Per començar, Harrison aconsella prestar atenció a les ganes que tens de menjar i als aliments que et venen de gust. Llavors, quan mengis, atura't quan ja en tinguis prou i, un cop hagis acabat, pregunta't a tu mateix si hi ha alguna cosa que hagués pogut fer aquest àpat més satisfactori. Potser t'adones que menjar patates fregides per dinar en lloc d'un entrepà saludable fa que tornis a tenir gana una hora més tard, o potser descobreixes que menjar-ne satisfà el teu desig d'aliments salats i evita que perdis el control amb el menjar en el teu proper àpat o snack.



Potser ara mateix penses: l'únic que em satisfaria seria menjar pastís i patates fregides constantment. Harrison admet que la majoria de persones passen per aquesta fase inicial de barra lliure. "Potser t'atreuen alguns aliments que fins ara t'havies prohibit perquè sempre els havies considerat 'dolents'", diu. "Tot i que el desig d'aquest tipus de menjar no desapareixerà necessàriament, es compensarà amb desitjos d'altres aliments". De vegades tindràs ganes de menjar pastís i patates fregides, però d'altres voldràs prendre fruita i verdura.



Harrison indica que aquest equilibri és saludable, sobretot quan, igual que feies quan eres un nadó, consumeixes de manera intuïtiva els nutrients i la quantitat de menjar que el teu cos necessita. I el millor de tot és que en gaudeixes.