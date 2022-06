Nedar és un bon exercici?

Les persones amb problemes d'equilibri poden obtenir diversos beneficis de la natació.

Levine diu que la natació pot ajudar a fomentar l'equilibri enfortint els músculs del tronc que et mantenen estable a terra. Tal com explica, durant la natació s'utilitzen la part superior i inferior del cos alhora. Això fa que els músculs del tronc i els malucs treballin constantment per estabilitzar les extremitats i mantenir el cos en bona direcció, igual que s'ha de fer per mantenir l'equilibri per caminar.

Amb la natació també es treballen músculs més petits de la part superior de l'esquena i les espatlles, cosa que ajuda a millorar la postura, explica Levine. Tenir uns músculs posturals forts t'ajudarà a mantenir-te dempeus i a moure't.



A més, els entrenaments a l'aigua poden posar a prova els sistemes del cos que controlen l'equilibri, concretament, els sistemes propioceptiu i vestibular, així com la visió. "La propiocepció és l'habilitat del cos per distingir on es troben les coses a l'espai. Per exemple, si tanques els ulls, sabràs que tens els teus peus a terra i podràs percebre aquesta sensació", explica Gray.

El sistema vestibular, en canvi, proporciona al teu cervell la informació que necessita per mantenir-te dempeus. Finalment, els ulls milloren l'equilibri rebent informació teu entorn. La natació ofereix un nou entorn i obliga el cos a navegar de diverses maneres. Aquest canvi fa funcionar tots els sistemes que n'afecten l'equilibri, que, com qualsevol altra cosa, "s'ha de posar a prova per millorar", va dir Levine.

