10 entrenaments de càrdio fàcils per fer a casa, sense necessitat d'equipament

El càrdio es pot entendre de moltes maneres. Més enllà de l'opinió que en tinguis, treballar la resistència cardiovascular aporta moltíssims beneficis de salut.

"Ajuda a tenir més bon humor i dormir millor, fa baixar la pressió sanguínia i el colesterol, i també ajuda a mantenir un pes corporal saludable", afirma Cedrina Calder, doctora en Medicina, acreditada en medicina preventiva, experta en salut i professional del fitnes a Nashville, Tennessee (EUA).

El Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units recomana que els adults facin almenys 150 minuts d'exercici aeròbic de mitjana intensitat, com ara caminar de pressa, i 75 minuts d'activitat aeròbica d'alta intensitat, com ara córrer, cada setmana. Per seguir aquesta indicació, no cal que tinguis gaire equipament; tècnicament, no cal ni que en tinguis.

Tampoc cal que facis quilòmetres i quilòmetres amb la bicicleta o corrent per seguir una bona rutina d'entrenament. Hi ha una bona colla d'exercicis de càrdio senzills que pots fer còmodament a casa per exercitar el cor. No obstant això, abans de posar-te a suar de valent fent exercicis a casa, et recomanem que consultis què en pensen els experts.

