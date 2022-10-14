Com es juga al voleibol, segons els professionals
Esports i activitat
Sempre has volgut jugar al voleibol, però no saps per on començar? Jugadores experimentades t'expliquen les bases d'aquest esport.
A l'hora de practicar un esport, és fonamental entendre les regles del joc, i això també s'aplica en el cas del voleibol. Per ajudar-t'hi, hem demanat consell a professionals d'aquest esport. A continuació tens cinc consells per a principiants per aprendre a jugar al voleibol.
Aprèn les bases del voleibol
La regla més important és no deixar que la pilota toqui a terra a la teva banda de la xarxa. Cada equip pot tocar fins a tres vegades la pilota abans de passar-la a l'altra banda de la xarxa, explica Hailey Harward, jugadora professional de vòlei platja i dues vegades campiona de l'NCAA.
Belén Castillo, antiga jugadora de voleibol en pista coberta a la University of California, Berkeley i jugadora de vòlei platja a la University of Southern California, que s'unirà al circuit professional l'estiu de 2023, afegeix que els jugadors no poden tocar la pilota dues vegades seguides i que "per fer un punt, la pilota ha de tocar a terra dins els límits del camp contrari".
El nombre de jugadors depèn de si es tracta d'un partit de vòlei platja o en pista coberta. En el voleibol en pista coberta juguen sis contra sis.
En el cas del vòlei platja, el funcionament és similar, però la configuració és una mica diferent. Juguen dos contra dos, diu Harward, i el camp és més petit que el de voleibol en pista.
La puntuació també funciona diferent. En els partits en pista coberta, normalment guanya el millor de cinc partits. Si els equips empaten (cada equip guanya dos partits), després del quart partit el cinquè es juga 15 punts.
En el vòlei platja, diu, els partits són de 21 punts en lloc de 25. Guanya el millor de tres partits i el tercer partit es juga a 15 punts. A més, els jugadors canvien de camp cada set punts al vòlei platja per tal que tinguin igualtat de condicions davant de factors ambientals com el vent o el sol.
Practica els moviments
En el voleibol, hi ha diverses maneres de tocar la pilota. Per als que s'inicien en aquest esport, Harward explica que hi ha dos moviments fonamentals que cal aprendre i practicar: el servei i la passada.
Cada joc comença amb un servei, que es pot fer de diferents maneres. El més fàcil per a principiants és el servei baix, afirma Harward, "en què sostens la pilota davant teu i la colpeges amb el puny tancat des de sota per fer-la passar per sobre [la xarxa]".
Com el nom indica, la passada és passar la pilota a un company d'equip. Per fer-ho, diu Harward, "has de visualitzar cap a on va la pilota". "El primer pas, llavors, és moure el cos en aquesta direcció". En aquest moment, "estires els braços davant teu i els orientes de manera que la pilota toqui els avantbraços i després agafi la direcció que vols".
Per arribar a dominar les passades, Castillo recomana practicar contra una paret. "Acostuma't a fer servir els avantbraços com una plataforma per tornar la pilota a la paret", explica. "Quan ja ho dominis, posa un tros de cinta a la paret i intenta que la pilota hi toqui per millorar la precisió. Visualitza els avantbraços com si fos una taula de fusta que has d'orientar cap a on vols que vagi la pilota".
Coneix les diferents posicions
Per seguir amb l'aprenentatge d'aquest esport, també és important entendre la funció de les diferents posicions a la pista.
En primer lloc, hi ha el lliure, explica Harward, "que és una posició especial. Solen portar la samarreta d'un altre color i poden entrar i sortir de la pista lliurement, però sempre per ocupar una posició de defensa. A la pista, normalment són els passadors i defensors designats. Controlen molt bé la pilota".
Després, tenim els atacants laterals i centrals. "[Els atacants laterals] juguen a la línia davantera", diu Harward, "i solen ser els bloquejadors i atacants principals, però també poden jugar a la línia de defensors". Els atacants centrals, per la seva banda, són els principals bloquejadors a la part central de la pista.
Els col·locadors també són una posició important en el voleibol. "Solen ser com el rerequart de l'equip", afirma Harward. "Normalment indiquen als atacants les jugades que es faran i acostumen a tenir el segon contacte [amb la pilota] de l'equip, si no és que demanen ajuda".
Fes servir la força del tors
Tot i que quan es juga a voleibol es fan servir molt els braços, el secret per millorar és enfortir el tors. "Molta gent pensa que la clau per colpejar amb força és tenir els braços forts, però el secret són el tors i els abdominals", afirma Castillo.
La força del tors és també essencial per a l'estabilitat, un element que es posa a prova en el voleibol, ja que requereix moviments ràpids i potents per evitar que la pilota toqui a terra. "Per a les persones que juguen a voleibol, el tors és una de les parts més importants del cos, perquè és clau per a l'estabilitat", diu Castillo.
Comunica't constantment amb l'equip
Finalment, recorda que el voleibol és un esport d'equip. Mantenir una comunicació constant és fonamental per a l'èxit. "Quan estiguis en situació de joc, assegura't de parlar amb els teus companys", recomana Castillo. "Els millors equips donen prioritat a les comunicacions i verbalitzen constantment els moviments següents per evitar confusions i funcionar com una unitat cohesionada".
I el més important: diverteix-te. "Començar a practicar qualsevol esport pot ser aclaparador, però el rendiment millora si, a més de mantenir la concentració, et diverteixes", diu Castillo. "Un dels aspectes més positius del voleibol és que és un esport d'equip. És fantàstic poder compartir les victòries de competir i aprendre amb els teus amics".
Text: Jessica Estrada