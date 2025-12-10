Càrdio vs. entrenament de força: quina opció és millor i com es poden combinar?
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Descobreix en què es diferencien els entrenaments de càrdio i de força, quina és la millor opció per als teus objectius i com combinar-los per perdre greix, millorar la salut cardiovascular i guanyar massa muscular.
Entrenament de força o càrdio? Cada tipus d'exercici té els seus avantatges, però el debat sobre quina opció és la millor no es pot respondre amb una única solució per a tothom.
Els estudis han demostrat que el càrdio i la força tenen uns beneficis clars. Per això, tots dos són importants en la teva rutina d'entrenament. La proporció de cadascun depèn de les necessitats i dels objectius de salut que tinguis.
A continuació, desglossem els beneficis de fer càrdio i entrenament de força amb l'ajuda de la Betina Gozo, entrenadora de Nike Global.
Resum:
tant el càrdio com l'entrenament de força són importants per a una vida saludable, però cada opció ofereix beneficis diferents. Per millorar la resistència aeròbica, tria el càrdio. Per guanyar musculatura, opta per l'entrenament de força.
Què és l'entrenament de càrdio?
L'entrenament de càrdio, conegut també com exercici cardiovascular, inclou activitats populars com caminar, anar amb bicicleta, córrer, nedar i fins i tot ballar. Qualsevol activitat física que augmenti el ritme cardíac i la respiració és una forma d'exercici aeròbic o cardiovascular. Segons la Mayo Clinic, el càrdio pot millorar la capacitat aeròbica, augmentar la resistència i reduir els riscos per a la salut.
Què és l'entrenament de força?
L'entrenament de força consisteix a treballar els músculs amb una resistència per augmentar la força i, per fer-ho, tant es poden fer servir peses com el propi cos. Aquest tipus d'entrenament pot augmentar la resistència dels músculs o provocar hipertròfia muscular (l'augment de la mida dels músculs). Més enllà de les manuelles, l'entrenament de força pot incloure exercicis amb bandes de resistència, barres i peses russes i amb el propi pes corporal, com ara flexions i abdominals.
Càrdio vs. força: quina és la millor opció per perdre pes?
Tot i que els dos tipus d'exercici cremen calories, en general, el càrdio (especialment el càrdio de resistència) en pot cremar moltes més. Si vols canviar la teva composició corporal (el percentatge de greix en comparació amb el de múscul), el càrdio pot cremar més calories per minut, però l'aixecament de pes també pot ser eficaç.
A mesura que guanyes massa muscular pel fet d'aixecar pes, el teu metabolisme basal va augmentant (MB). El múscul necessita més energia per mantenir-se i això fa que sigui metabòlicament més actiu que el greix. Un estudi de Medicine and Science in Sports and Exercise va demostrar que, després de fer entrenaments amb pesos durant 24 setmanes, els homes participants van millorar el metabolisme basal aproximadament en un 9 %.
Càrdio vs. força: quina és la millor opció per a la salut cardiovascular?
Els estudis han demostrat els beneficis de fer exercici de càrdio i força. Un dels punts més forts del càrdio és que és bo per al cor i els pulmons. Alguns estudis demostren que les persones que fan càrdio habitualment tenen una freqüència cardíaca en repòs més baixa i una bona capacitat pulmonar. Una rutina d'entrenament que inclogui càrdio també redueix el risc de patir diabetis de tipus 2 i hipertensió arterial. A més, l'entrenament de força regular també pot millorar la salut cardiovascular, ja que redueix el risc de patir hipertensió i síndrome metabòlica.
Quina opció és millor: l'entrenament de força o el càrdio?
"L'entrenament de força serveix per sentir-te capaç de fer totes les coses que has de fer", diu Gozo. "El càrdio és per aguantar totes les activitats sense cansar-te".
-Càrdio
Avantatges principals: salut cardiovascular, capacitat aeròbica i resistència
Freqüència ideal: 150 minuts a la setmana d'exercici d'intensitat mitjana o 75 minuts a la setmana d'exercici d'alta intensitat
Algunes opcions adients són: caminar a pas lleuger, anar amb bicicleta, nedar i ballar
- Entrenament de força
Avantatges principals: augment de la musculatura i de la densitat òssia
Freqüència ideal: 2 o més sessions a la setmana de 20 a 30 minuts
Algunes opcions adients són: els exercicis amb el propi pes corporal (com ara les flexions o els esquats) i els exercicis amb pesos lliures i màquines de peses
Quant càrdio i entrenament de força necessites a la setmana?
Si tens poc temps, és comprensible que vulguis treure el màxim profit del teu entrenament. L'American Heart Association recomana que els adults facin almenys 150 minuts d'activitat d'intensitat moderada i 2 dies d'exercicis per enfortir els músculs. Gozo, però, explica que no cal triar entre fer càrdio o força.
Consell: segons els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA (CDC), sabràs que estàs fent una activitat d'intensitat moderada quan el teu ritme cardíac sigui elevat i comencis a suar. També hauries de poder parlar, però no cantar la teva cançó preferida.
Com a exemple d'entrenament setmanal, les activitats d'intensitat moderada poden anar des de caminar a pas lleuger fins a fer activitats de jardineria, jugar a tennis o anar en bicicleta.
En definitiva, una rutina d'entrenament adequada és una combinació de càrdio i força que t'ofereix el millor de totes dues opcions. "No crec que hi hagi cap mètode o estratègia universal, però sí que proposo que tothom faci com a mínim algun tipus d'entrenament de força o resistència almenys 3 vegades per setmana durant uns 20 o 30 minuts", diu Gozo. "Concretament, qualsevol mena d'exercici amb pes que ens sembli de 7 o més en una escala en què el 10 sigui l'esforç més gran".
Pel que fa al càrdio, Gozo diu que "la gent s'hauria de moure més", sobretot si treballa asseguda. "Si tens una feina sedentària, et recomano que facis algun tipus de càrdio dos o tres dies més a la setmana, a part de l'entrenament de força", comenta Gozo. "Pot ser, simplement, un passeig de 30 minuts a l'aire lliure".
És correcte fer càrdio cada dia mentre fas entrenament de força?
Gozo afirma que es pot fer càrdio cada dia perfectament alhora que s'entrena la força, tret que t'hagis esgotat del tot després d'una sessió d'aixecament de pesos o que t'estiguis preparant per a una competició. "Una persona normal no s'entrena prou dur per no poder fer càrdio si vol, però no és necessari", afirma.
Gozo recomana començar per la força abans de fer el càrdio. Després, analitza com et sents abans d'incorporar el càrdio.
Quina és la millor manera de crear una rutina?
La rutina d'entrenament adequada és la que acabis seguint de manera constant. Gozo, però, recomana centrar-se en tres entrenaments de força diferents (de la part inferior, de la superior i de tot el cos) i alternar-los amb el càrdio.
Això pot incloure combinacions com traccions amb el tren superior i flexions del tren inferior, o flexions del tren superior i esquats i gambades per al tren inferior, intercalant-hi càrdio.
Aquí tens un exemple d'entrenament HIIT que Gozo proposa per començar:
3 rondes de 30 segons dels exercicis següents:
- Córrer aixecant els genolls
- Esquats amb caiguda
- Passos laterals
Per a un entrenament de la part inferior del cos, fes 3 rondes de:
-10 o 12 repeticions d'aixecaments de pes mort romanès
-10 o 12 repeticions d'esquats amb pes rus
-10 o 12 repeticions de gambades laterals
Per a la part superior del cos, fes 3 rondes de:
-10 o 12 repeticions de rems inclinats
-10 o 12 repeticions d'aixecament de banca
-10 o 12 repeticions de rull amb aixecament per sobre del cap
Finalment, els dies de cos sencer, fes 3 rondes de:
-10 o 12 repeticions d'aixecaments amb manuelles
-10 o 12 repeticions d'esquats amb aixecament per sobre del cap
-10 o 12 repeticions de planxes
Entrenament de càrdio vs. entrenament de força per a principiants
-Comença amb coses senzilles: per al càrdio, comença fent una passejada de 30 minuts i després passa a fer activitats de més intensitat com córrer. Per a l'entrenament de força, comença fent exercicis amb pes corporal com esquats o planxes.
-Concentra't en la postura: per motius de seguretat, quan es comença a fer entrenaments de força es recomana augmentar progressivament el pes i les repeticions dels exercicis. Una bona postura ajuda a prevenir lesions.
-Escolta el teu cos: és molt important escalfar, fer estiraments de refredament i pauses per descansar. Si sents alguna incomoditat o dolor, atura't.
Preguntes més freqüents
Què és millor fer primer, càrdio o força?
Puc perdre pes només amb entrenaments de força?
Sí, és possible perdre pes només amb entrenaments de força. Si el teu objectiu principal és perdre pes, l'entrenament de força en combinació amb una dieta saludable pot augmentar la massa muscular, que estimularà el metabolisme i, en definitiva, cremarà més calories.
Quants dies a la setmana hauria de fer càrdio i quants dies aixecament de pesos?
Combinar els dos tipus d'exercici sembla ser el més efectiu per tenir una vida sana i més llarga. En un estudi fet amb més de 416.000 adults i publicat el 2022 a The British Journal of Sports Medicine, es va demostrar que les persones que combinaven càrdio i entrenament de força tenien menys risc de mortalitat que les que només feien càrdio. No obstant això, hi havia un risc de mortalitat "substancialment" inferior en les persones que feien una hora de càrdio a la setmana en comparació amb les que no en feien gens.
Gozo recomana:
-3 o més sessions de força de 20 a 30 minuts a la setmana
-3 o més sessions de càrdio d'intensitat moderada de 30 minuts o més
El càrdio impedirà que guanyi massa muscular?
El càrdio d'intensitat moderada no impedirà el guany de massa muscular si el combines amb entrenaments de força. De fet, pot ajudar al creixement muscular i donar suport tant a la funció circulatòria com a la capacitat de recuperació del cos. No obstant això, el càrdio intens i els dèficits calòrics poden limitar el guany de massa muscular si et passes amb els exercicis i això afecta la recuperació. Si el teu objectiu és guanyar massa muscular, és clau seguir una dieta equilibrada, descansar molt i fer exercici cardiovascular de manera complementària.
Quantes repeticions he de fer per entrenar la força?
Cal tenir en compte molts factors, però els centres diuen que s'aprofiten millor els beneficis per a la salut de l'entrenament de força fent repeticions fins que costa seguir sense ajuda. Els CDC recomanen començar amb entre 8 i 12 repeticions per exercici, amb l'objectiu d'arribar a fer-ne 2 o 3 sèries.