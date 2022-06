L'exercici cardiovascular (o càrdio) és un tipus d'activitat aeròbica, és a dir, que es necessita oxigen per fer-ne. Aquest tipus d'entrenament pot incloure la marxa, el running, el ciclisme, la natació i la dansa, entre d'altres.



Quan el ritme cardíac augmenta, el cor fa circular més sang i oxigen pel cos per impulsar l'activitat. La manera en què fas servir l'oxigen s'anomena capacitat aeròbica, i es pot millorar amb entrenaments de càrdio constants.



Hi ha un tipus de càrdio anomenat LISS (sigles en anglès de "baixa intensitat i ritme constant"), que normalment es fa a una intensitat entre baixa i moderada, a entre un 60 i un 80 % del ritme cardíac màxim. Es pot fer durant més temps perquè el cor, els pulmons i els músculs estan sotmesos a menys tensió. A més, no necessites tanta recuperació, de manera que en pots fer cada dia.



Tanmateix, has de saber que no tot el càrdio és aeròbic. L'entrenament d'intervals d'alta intensitat (HIIT) és un tipus de càrdio anaeròbic únic que consisteix en períodes breus d'esforç total seguits de períodes de descans. Com que és molt intens, no es recomana per als entrenaments diaris, però és molt efectiu fer-ne dues o tres vegades a la setmana.