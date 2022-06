Què és la marxa ràpida?

Caminar és una forma fàcil i efectiva de fer exercici, però la marxa ràpida et permet dur aquest moviment bàsic més enllà.

"La marxa ràpida és caminar més de pressa, amb passos del taló a la punta i acompanyant el moviment amb els braços", explica Gretchen Zelek, instructora de fitnes grupal amb el certificat de l'AFAA i especialista en envelliment funcional amb el certificat de la FIA. "Mentre caminar de manera normal es considera una activitat per a la part inferior del cos, la marxa ràpida és un entrenament de càrdio de cos complet que també activa el tors."

Diu que aquest tipus de marxa és més ràpida que caminar de manera normal, però més lenta que córrer. Com a referència, la velocitat de la marxa ràpida sol trobar-se entre els 6,5 i els 8 km/h.

La marxa ràpida també et prepara per aconseguir objectius setmanals d'exercici importants per a la salut. D'acord amb els Centres per al Control i la Prevenció de Malalties dels EUA (CDC), caminar de pressa, a una velocitat mínima de 5 km/h, es considera una activitat aeròbica d'intensitat moderada, un tipus d'activitat que recomanen fer un mínim de 150 minuts a la setmana.

Si és la primera vegada que fas marxa ràpida i busques el ritme ideal, tingues en compte com es mou el cos a diferents velocitats.

"A diferència de quan fas running o fúting, en la marxa ràpida com a mínim un peu ha d'estar sempre en contacte amb el terra", explica Marissa Miller, entrenadora personal certificada per l'ACE. "Aquest fet, en part, fa que la marxa ràpida sigui una alternativa, de baix impacte i menys agressiva per als genolls, al running."

La marxa ràpida també permet parar més atenció als passos i a la longitud de la passa.

"En la marxa ràpida, es tracta d'avançar més terreny en el mateix temps o bé de recórrer la mateixa distància en menys temps", diu Miller. "Per tant, pots triar fer passes més ràpides o bé més llargues, el que et vagi millor segons la teva forma física."

La manera més fàcil de saber si estàs fent marxa ràpida és controlant el ritme cardíac. Segons els CDC, per a activitats aeròbiques d'intensitat moderada, el ritme cardíac hauria de trobar-se entre el 64 i el 76 % del teu ritme cardíac màxim, que es pot estimar a partir de l'edat.

Per calcular el nombre màxim de batecs per minut, resta la teva edat a 220. Per exemple, el ritme cardíac màxim d'una persona de 40 anys es trobaria de mitjana en els 180 batecs per minut. Per tant, el ritme cardíac objectiu d'aquesta persona per a activitats aeròbiques d'intensitat moderada es trobaria entre els 115 i els 136 batecs per minut.