Quina diferència hi ha entre pronació i supinació?

Com pots saber si tendeixes a la pronació o la supinació, i per què és important
Activitat
Aprèn la diferència entre pronació i supinació, com afecten la mecànica del running i com triar les sabatilles adequades per al teu cicle de la marxa.
Quan camines o corres, els peus canvien subtilment la manera de distribuir el pes. Això s'anomena pronació i supinació, en funció de la direcció en què els peus tendeixen a "girar" a cada pas.
"La pronació es produeix quan el peu gira cap endins i col·loca més pes corporal a la vora interior del peu; i la supinació és el contrari, quan el peu gira cap enfora i col·loca la major part del pes corporal a la vora exterior del peu", explica Carol Mack, doctora en fisioteràpia, especialista certificada en entrenament de força i condicionament i entrenadora a Cleveland (Ohio, EUA). "Aquests moviments són normals i es produeixen amb cada pas que fem. Tanmateix, algunes persones tenen tendència a la pronació o la supinació més del que és habitual."
Això s'anomena sobrepronació o sobresupinació (infrapronació) i pot tenir un impacte en la teva manera de caminar i el teu rendiment atlètic.
Definicions ràpides
- Pronació: gir del peu cap endins
- Supinació: gir del peu cap enfora
- Tots dos moviments són normals, però els problemes es produeixen quan qualsevol dels dos és excessiu.
Què és la pronació?
La pronació és el que passa quan el peu gira endins cap a l'arc i el dit gros. Això crea un desbloqueig natural del peu que permet absorbir els impactes quan camines o corres, segons Larisa Durrenberger, fisioterapeuta especialitzada en ortopèdia i medicina esportiva a WAVE Physical Therapy and Pilates a Cincinnati, Ohio.
Això és la pronació normal i implica que el peu gira cap endins un 15 % o menys, de manera que tot el peu toca el terra breument abans d'enlairar-se.
Què és la sobrepronació?
La sobrepronació del peu es produeix quan el peu gira massa endins, cosa que posa massa tensió als ponts i no només als peus i turmells.
"La sobrepronació pot provocar que altres articulacions, com el genoll i el maluc, girin massa cap endins", explica Carol.
En general, la pronació normal ajuda a distribuir els impactes i a estabilitzar el turmell, mentre que la pronació excessiva sobrecarrega els teixits tous.
"La sobrepronació pot ser causada per un peu pla, una debilitat del bessó medial i dels músculs del peu, unes sabatilles amb una subjecció inadequada al pont o un augment del pes corporal", afegeix Larisa.
Les millors sabatilles per a la sobrepronació
Si tendeixes a la sobrepronació, potser t'anirà bé comprar-te unes sabatilles d'estabilitat o amb control de moviment. Aquestes sabatilles controlen el moviment dels peus a diversos nivells.
- Les sabatilles de running d'estabilitat són recomanables per a les persones sobrepronadores. Estan dissenyades per subjectar el pont del peu amb l'entresola i, de vegades, també el taló. Això ajuda a guiar la transició del taló a la punta, que és especialment important per a runners.
- Les sabatilles amb control de moviment són recomanables per a les persones amb una sobrepronació greu. Proporcionen subjecció al pont amb l'entresola, però també ofereixen una subjecció addicional al taló.
"És important triar les sabatilles adequades per donar subjecció a les articulacions i els lligaments del peu", afirma Carol. "Això va de bracet amb l'exercici de la part inferior del cos per guanyar força als peus, als turmells i als malucs".
Sabatilles NIKE per a persones pronadores
Si tens sobrepronació, considera aquestes opcions per a més estabilitat i comoditat:
Què és la supinació?
Quan camines o corres, la supinació es produeix quan aixeques el taló de terra i el pes corporal es recolza a l'extrem lateral (exterior) del peu.
"La supinació es produeix quan el pes es desplaça cap a la vora exterior del peu, cosa que fa que el peu es torni més rígid per ajudar a la fase d'impuls en córrer o caminar", afirma Larisa. "Quan hi ha un equilibri, tant la pronació com la supinació són moviments normals i necessaris perquè el peu es desplaci durant el cicle de la marxa".
Què és la sobresupinació (o infrapronació)?
La sobresupinació, que de vegades s'anomena infrapronació, es produeix quan el peu gira cap enfora més que la mitjana. Les persones que tenen els ponts elevats tenen més risc de patir-la.
La sobresupinació pot ser causada per un peu rígid amb un pont alt, uns músculs dels bessons tensos, un calçat inadequat o una lesió prèvia que hagi provocat el desenvolupament de compensacions, explica.
Les millors sabatilles per a la supinació
A l'hora de comprar unes sabatilles per a la supinació (o infrapronació), moltes persones busquen sabatilles que s'adaptin als ponts elevats. En principi, necessitaràs unes sabatilles que tinguin molt d'amortiment, sobretot a l'entresola. També pot ser útil que tinguin una puntera ampla, perquè aporten subjecció al peu, absorbeixen els impactes i afavoreixen la pronació.
Dona una ullada a les sabatilles neutres com les Nike Pegasus o les Nike Vomero per obtenir avantatges com l'absorció d'impactes, l'amortiment i la subjecció al pont i al turmell. També pots provar les Nike React Infinity Run, que tenen una puntera més ampla que aporta una estabilitat òptima.
Com pots saber quin tipus de trepitjada tens
Hi ha diverses maneres de fer-se una idea de si tens sobrepronació o sobresupinació.
- Prova de la petjada humida (consulta les preguntes freqüents a continuació). Mulla't el peu i fes un pas sobre una superfície absorbent, com ara un tros de paper o formigó. La forma de la petjada pot indicar el teu nivell de pronació o supinació.
- Prova del patró de desgast. La manera més fàcil de comprovar si tens sobrepronació o sobresupinació és observar els patrons de desgast de la sola de les sabatilles. Si la vora exterior del calçat està molt desgastada, és probable que tinguis una pronació excessiva. Si veus més desgast a l'interior de les sabatilles, és possible que tinguis sobrepronació, segons Larisa.
- Grava la teva sessió a la cinta de córrer des de darrere. Pots aprendre moltes coses sobre la teva manera de caminar quan ho veus en vídeo, perquè pots reduir la velocitat i ampliar la imatge dels peus.
"És molt útil saber com camines i si tens sobrepronació o infrapronació, perquè poden afectar la mecànica de la carrera i, per tant, el rendiment", afirma Carol.
Quan cal consultar un especialista
En molts casos, portar les sabatilles adequades pot marcar una diferència significativa a l'hora d'ajustar la teva manera de caminar, segons Carol. No obstant això, si tens dolor (tant si és fort i agut com lleu i crònic) o si tens problemes a l'esquena, els malucs i els genolls, pot ser útil parlar amb un professional mèdic per avaluar què pot estar passant.
Preguntes més freqüents
Es pot corregir la sobrepronació o la supinació?
Les sabatilles dissenyades per reduir la pronació o la supinació poden ser útils, juntament amb exercicis que ajuden a enfortir el pont del peu, els bessons i els malucs, suggereix Larisa. Això pot incloure:
- Pronació: les elevacions de bessons estiren i enforteixen aquest múscul, i els cercles amb els turmells i els ponts de glutis milloren l'estabilitat i l'equilibri amb una sola cama.
- Supinació: els aixecaments de taló amb una pilota entre els turmells t'ajuden a mantenir una posició neutra del turmell, els desplaçaments laterals amb banda enforteixen els malucs i el pes mort invers amb una sola cama per a l'equilibri ajuden a millorar la força d'una sola cama.
"Si és còmode, aixecar pesos sense sabates fa que els músculs del peu treballin més", diu Larisa. "Però encara que portis sabatilles, sigui per comoditat o per exigències del gimnàs, intentar mantenir una posició de 'trípode' (en què s'exerceix la mateixa pressió a través del dit gros, el dit petit i el taló) ajudarà a crear estabilitat al voltant del peu i el turmell".
Hi ha alguna prova casolana que indiqui si tinc pronació o supinació excessiva?
La prova del peu moll et pot ajudar a determinar si tens sobrepronació o infrapronació. Mulla't el peu i fes un pas sobre una superfície on la petjada deixi una marca, com ara formigó, un tros de paper o cartó. A continuació, analitza la petjada del peu:
- Si es veu el contorn exterior de tot el peu i la part del pont és gruixuda, ets una persona sobrepronadora.
- Si la part del pont és molt prima o ni tan sols està connectada amb la marca del metatars, tens infrapronació.
- Si la part del pont del peu és més aviat estreta però no massa, el més probable és que tinguis una pronació normal.
Em pot suposar un problema tenir sobrepronació o infrapronació a l'avantbraç?
Quan tens una pronació o una supinació problemàtica a l'avantbraç, normalment es deu a la limitació de la rotació (i no a l'excés). La rotació de l'avantbraç habitual és de 75 graus de pronació i de 85 graus de supinació.
Moltes activitats diàries es fan en un angle de 50 graus de pronació i 50 graus de supinació. Si la rotació es limita a més de 30 graus de pronació o supinació, cal girar més l'espatlla, cosa que pot causar problemes si aquesta condició és crònica.