Quina diferència hi ha entre pronació i supinació?

Hi ha exercicis que et poden ajudar a evitar lesions relacionades amb la sobrepronació i la infrapronació. Per exemple, les persones amb pronació poden fer aixecaments de bessons o exercicis amb pes corporal com esquats mentre mantenen una pronació neutra.



D'altra banda, a les persones amb infrapronació (amb supinació) els poden ajudar exercicis consistents a estirar el tendó d'Aquil·les i enfortir la part interior de les cuixes. Tant si tens sobrepronació com si tendeixes a la sobresupinació, treballar amb un fisioterapeuta et pot ajudar a identificar quins són els millors exercicis per evitar lesions.