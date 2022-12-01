El millor equipament de Nike per fer senderisme a l'hivern

El millor equipament per fer senderisme a l'hivern de Nike
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Mantén la calidesa i la transpirabilitat a l'hivern amb equipament dissenyat per ajudar-te a explorar la natura.
No deixis que la neu o el fred t'espatllin la ruta. Les excursions d'hivern poden ser molt tranquil·les, i els camins solen anar més buits que durant els mesos més intensos de l'estiu.
Si tens l'equipament per fer senderisme a l'hivern i mantenir la calidesa, podràs sortir de ruta gairebé tot l'any. Per visitar la natura, com en qualsevol activitat de senderisme, cal tenir-ho tot en compte i seguir les mesures de seguretat. Consulta la previsió del temps per preparar-te segons el dia que farà, planifica la tornada abans que es faci fosc i surt amb companyia (si no pot ser, digues-li a algú la ruta que faràs).
A continuació, et proposem els millors productes bàsics d'equipament per fer senderisme a l'hivern de Nike.
Vuit productes bàsics d'equipament per fer senderisme a l'hivern de Nike
1. Sabatilles de trail impermeables
Un calçat adequat és importantíssim en qualsevol excursió, sobretot si fa mal temps. Et recomanem que inverteixis en unes sabatilles impermeables que t'ajudin a mantenir els peus secs, còmodes i protegits de les inclemències del temps. Si no tens els peus freds i molls, no hauràs de patir per les butllofes i podràs gaudir de l'excursió.
Les sabatilles de trail Nike estan confeccionades amb una capa exterior de GORE-TEX que impedeix l'entrada d'aigua. De fet, alguns models incorporen un botí addicional a la zona del turmell per evitar que hi entri brutícia quan te les posis. Totes les sabatilles de la col·lecció de trail running de Nike ofereixen un amortiment ferm a l'entresola i una tracció duradora a la sola per aportar adherència en terrenys relliscosos.
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2. Mitjons que aportin calidesa i gestionin la suor
Per fer senderisme a l'hivern, no només cal triar unes bones botes o sabatilles. També has de trobar uns mitjons de senderisme que gestionin la suor i mantinguin els peus eixuts. Els mitjons Nike Dri-FIT amb amortiment, com ara els mitjons alts amb amortiment Nike Everyday Plus, ofereixen una banda al pont cenyida i ferma, a més d'un disseny de teixit Knit transpirable que aporta ventilació perquè s'assequin ràpidament quan hi ha humitat.
3. Capes base Nike Pro transpirables
Per mantenir una temperatura corporal agradable durant una excursió freda, cal posar-se moltes peces. Si vols dominar la tècnica de combinar peces per fer excursions a l'hivern, és important que comencis amb un producte bàsic. Una bona capa base té materials lleugers, que gestionen la suor i transpirables; per exemple, les peces de la col·lecció Nike Pro.
Les samarretes de màniga llarga Nike Pro presenten un teixit lleuger amb més transpirabilitat a les zones que acumulen més calor per ajudar els excursionistes a moure's amb comoditat i evitar l'excés de calor quan el cos s'escalfa. Hi ha moltes opcions disponibles, des de peces de màniga llarga amb forats per als polzes fins a dissenys amb mitja cremallera que es poden treure fàcilment.
4. Parts inferiors Nike ACG
En rutes exigents, cal tenir un equipament de senderisme encara més exigent. La col·lecció Nike All Conditions Gear (ACG) inclou leggings i pantalons ideals per explorar la natura. Aquesta col·lecció de peces està dissenyada per oferir durabilitat, resistència a les inclemències del temps i calidesa als excursionistes.
Algunes peces que en formen part incorporen tecnologia Nike Dri-FIT per gestionar la suor, i molts dissenys s'inspiren en elements de la natura (de vegades, fins i tot en prenen el nom). Els pantalons cargo Nike ACG Smith Summit, per exemple, s'inspiren en Smith Rock, un parc en què es practica escalada que hi ha al centre de l'estat d'Oregon (EUA). Presenten un teixit Woven repel·lent a l'aigua, moltes butxaques i una cintura alta elàstica amb un cinturó entrellaçat i lleuger que permet personalitzar l'ajust.
5. Peces amb aïllament Nike Therma-FIT
El secret de combinar peces per fer excursions a l'hivern és mantenir la calidesa sense pes afegit. Busca peces lleugeres i amb aïllament, com ara la roba Nike Therma-FIT, i posa-te-les per sobre d'una capa base. El teixit Nike Therma-FIT, que es pot trobar en pantalons jogger, dessuadores amb caputxa, jaquetes, armilles i altres peces, ajuda a retenir l'escalfor corporal per mantenir la calidesa sense alentir-te.
Si vols fer una excursió i ha nevat, tria una jaqueta Nike Therma-FIT amb caputxa i teixit resistent a l'aigua per a la capa més exterior. Si fa moltíssim fred, també pots dur una dessuadora amb caputxa Nike Therma-FIT entre la capa base i la jaqueta.
6. Jaquetes Nike GORE-TEX
Tot i que moltes jaquetes amb aïllament Nike Therma-FIT són resistents a l'aigua, si creus que el temps serà molt humit, pots posar-te també una peça Nike GORE-TEX impermeable. Aquestes jaquetes et protegeixen del vent i la pluja; algunes fins i tot inclouen un passamuntanyes extraïble que cobreix la cara quan fa fred.
7. Accessoris per al fred
Una peça bàsica i de teixit Knit per al fred, com ara una gorra, forma part de l'equipament que han de tenir tots els excursionistes a l'hivern. Nike ofereix gorres de molts colors i teixits amb un ajust cenyit i que aporten calidesa.
També trobaràs la mateixa qualitat per al coll, les mans i els ulls; tenim guants, tapaboques i ulleres dissenyats per fer esport quan fa fred. D'altra banda, les ulleres de sol polaritzades Nike, a més de protegir els ulls del vent, ajuden a reduir l'enlluernament a la neu.
8. Una motxilla
Tapaboques, guants, ulleres de sol, ampolles d'aigua (encara que faci fred, t'has d'hidratar)… Potser hauràs de buscar un bon lloc per guardar-ho tot! Descobreix motxilles grosses amb respatller enconxat i molt d'espai que s'han dissenyat per fer rutes llargues. També trobaràs motxilles molt petites o compactes, ideals per als dies en què no has de dur tantes coses.
Text: Emily DiNuzzo