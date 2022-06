Quines són les millors sabatilles per a la sobrepronació?

Potser no saps del cert com et mous quan corres. No obstant això, pots sentir dolor als peus o els genolls que podria ser degut al patró de trepitjada. Si no saps si tens tendència a la supinació, a la sobrepronació o a qualsevol altre patró de trepitjada, et donem uns trucs ràpids per ajudar-te a descobrir-ho.